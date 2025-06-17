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Para girişi savaşta da devam etti! Bitcoin’de dikkat çeken yükseliş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Para girişi savaşta da devam etti! Bitcoin’de dikkat çeken yükseliş
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kripto para birimi Bitcoin dünkü işlemlerde 108 bin 990 doları test ederek, psikolojik 110 bin dolar hedefine yaklaştı. 17 Haziran 2025 işlemleri sabah saatlerinde 107 bin 500 dolara yakın seyrediyor. Analistler, şimdilik Orta Doğu’daki gerilimin “daha fazla büyümeden söneceği” senaryosunun fiyatlandığını belirtiyor. 106 bin 800 dolar kritik destek olarak gösterilirken, son 6 işlem gününde ABD’li ETF’ler kanalıyla 1,8 milyar dolarlık para girişi dikkat çekti. 

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da İsrail-İran çatışmalarının artarak devam etmesine rağmen kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Cuma günü 106 bin 100 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı, dünkü işlemlerde 108 bin 990 doları test etti. 17 Haziran 2025 BTC fiyatı ise sabah saatlerinde 107 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, “Orta Doğu’daki gerilimin, bölgesel bir savaşa dönüşmeden öncekiler gibi söneceği” ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlandığını aktararak, “Bu iyimserlikler risk algısında ciddi bir düşüş yaşanmadı. BTC’de 109 bin 400 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 106 bin 800 dolar desteği dikkatle izlenmeli” değerlendirmesinde bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada son 6 işlem gününde BTC’de dikkat çeken bir para girişi de yaşanıyor. ABD’li borsa yatırım fonları kanalıyla, geçen pazartesinden bu yana yaklaşık 1,8 milyar dolarlık BTC alımı yapıldı. Bu alımların, Orta Doğu’da tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi de dikkat çekti. Sadece dünkü işlemlerde 408,60 milyon dolarlık para girişi kaydedildi. Bu rakam aynı zamanda son 4 haftanın da en yüksek günlük para girişi olarak kayıtlara geçti.

DİKKATLER FED TOPLANTISINDA

Küresel piyasalarda olduğu gibi kripto varlıklarda da dikkatler yarın açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. Piyasada her ne kadar FED’den faiz indirimi beklenmese de Başkan Powell tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip edilecek. Öte yandan analistler, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler tarafında beklenmeyen olumsuz senaryoların öne çıkması halinde, BTC’de de sert hareketlerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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