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Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisine ilişkin kritik açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Şimşek&#039;ten Türkiye ekonomisine ilişkin kritik açıklama
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye ekonomisine olası yansımalarını değerlendirdiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Jeopolitik gelişmeleri ve Türkiye ekonomisine ilişkin bir değerlendirme yapan Bakan Şimşek, önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. 

Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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