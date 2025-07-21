Piyasada 1 Ağustos endişesi! Gram altın rekora yaklaştı

Altın fiyatlarında son dakika! 21 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.355 TL’den haftaya başlıyor. Böylece gram fiyatı haziran ayında test edilen 4.377 rekoruna da yaklaştı. ABD Başkanı, AB’nin aralarında bulunduğu bazı ticaret ortaklarına %30 tarife açıklamış ve son tarih olarak 1 Ağustos’a işaret etmişti. Henüz müzakerelerden anlaşma çıkmazken, FED’e dair faiz indirimi beklentisinin zayıflaması, ons altında yükselişi frenliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen haftayı 3.350 dolardan tamamlayan ons altın fiyatı, yeni haftaya 3.332 dolardan başlıyor. Altında sınırlı yükseliş dikkat çekerken, fiyatlarda yatay eğilimin sürdüğü görülüyor. Ons altın için 3.375 dolar seviyesi kritik bir direnç olarak gösteriliyor. Analistler, bu seviyenin aşılması halinde alımların hızlanabileceğini, aşağıda ise 3.300 doların önemli destek olduğunu ifade ediyor.

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21 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 21 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.355 TL’den haftaya başlıyor. Böylece gram fiyatı haziran ayında test edilen 4.377 rekoruna da yaklaştı. Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.330-4370 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.130 TL’den satılıyor.

TARİFELER YİNE GÜNDEM

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük vergisi politikalarına ilişkin endişelerin artması, sarı metalde güvenli liman alımlarını da destekliyor. Trump, bu ayın başında bazı ticaret ortaklarına yeni gümrük vergileri oranlarını bildiren mektupları göndermiş ve %40'a varan tarifeler getirmişti.

1 AĞUSTOS ENDİŞESİ

ABD Başkanı, AB’nin aralarında bulunduğu bazı ülkelere %30 tarife açıklamış ve son tarih olarak 1 Ağustos’a işaret etmişti. Son olarak ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini ödemeye başlamaları için kesin son tarihin 1 Ağustos olduğunu belirtti. Lutnick ayrıca, müzakerelerin bu tarihten sonra da devam edebileceğini belirterek karışık sinyaller verdi.

FED BEKLENTİLERİ FRENLEDİ

Bu arada geçen hafta ABD’de açıklanan verilerin ülke ekonomisine dair güçlü sinyaller vermesiyle birlikte FED’den kısa vadede faiz indirimi beklentileri de zayıfladı. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde sınırlı da olsa yaşanan yükseliş, ons altın için “daha fazla yükseliş potansiyelini sınırlandıran” faktörler olarak öne çıktı. Yatırımcılar bu hafta, ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen sinyallere odaklandı. FED Başkanı Jerome Powell hakkında zaman zaman gündeme gelen spekülasyonlar da piyasada dikkatle takip ediliyor.