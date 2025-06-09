Bayram sonrası Gazze'ye gidiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Madleen'e destek çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisine destek için ulusal ve uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Davutoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Bayram'dan sonra Gazze'ye gitmek için girişimlerde bulunacağını duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisini alıkoyup aktivistleri de ülkelerine göndereceklerini duyurdu. Karar sonrası ilk tepkiler peş peşe geldi, Fransa'da çok sayıda insan ayaklanarak sokaklara döküldü. Türkiye'den ilk tepki ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'dan geldi. Davutoğlu konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe paylaşımlarda bulundu. İşte o ifadeleri;

"İSRAİL'E KARŞI NET BİR UYARI YAPILMALI"

"Gerek yolculardan sosyal medya üzerinden gerekse Filistin kaynaklarından doğrudan bize soykırımcı İsrail’in gemileri tarafından kuşatılan Madleen gemisine yönelik olarak bir müdahalede bulunacağı bilgisi geliyor.

Başta Türkiye olmak üzere gemide vatandaşı bulunan ülkeler diğer Filistin dostu ülkelerle birlikte derhal BM nezdinde girişimde bulunmalı, gerekirse BMGK’ni acil toplantıya çağırmalı ve İsrail’e karşı net bir uyarıda bulunmalıdır.

Gazze açıkları İsrail’in değil BM tarafından çok sayıda kararla tanınan Filistin devletinin egemenliğindedir. Şu anda işgal altında bulunması bu gerçeği değiştiremez.

"MADLEEN GEMİSİNDEKİ KAHRAMANLARA DESTEK VERMELİ"

Vicdan sahibi sivil toplum temsilcileri de geniş çaplı kampanyalarla Madleen gemisindeki kahramanlara destek vermelidir."

GAZZE'YE GİDİYOR!

Davutoğlu son paylaşımında ise şu cümleleri kullandı; "Son gelen haberlere göre barbar İsrail askerleri açık sularda özgürlük gemisi Madleen’e çıkarak dünyaya ve uluslararası hukuka bir kez daha meydan okudu.

Başta Türkiye olmak üzere gemide vatandaşları bulunan ülkelerin şu ana kadar bırakın caydırıcı bir uyarıda bulunmayı bir açıklama dahi yapmamış olması yüz kızartıcı bir zillettir.

Daha fazla vakit kaybetmeden yolcuların İsrailli barbarların elinden kurtarılması için harekete geçilmelidir. Yeni filolara lojistik destek verilmesi ise artık bir insanlık görevi niteliği kazanmış durumdadır.

Ben de bayram sonrası Gazze’ye gidebilmek için Mısır nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım. Siyasi partilerin genel başkanlarına bir kez daha bu yönde birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum."

NELER OLDU?

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.