Madleen yardım gemisinde alarm: İsrail donanması yaklaştı

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen yelkenlisi, Gazze kıyılarına yaklaşırken İsrail ordusunun taciziyle karşılaştı. Gemide alarm zilleri çalarken, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan sosyal medya üzerinden gelen tehlikeyi duyurdu.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde güvenlik alarmı devreye girdi. İsrail ordusuna ait deniz unsurlarının yaklaşmasıyla birlikte gemide bulunan gönüllüler, olası bir müdahaleye karşı can yeleklerini giydi. Gemideki gönüllüler, siyonist güçlerin kuşatması altında olduklarını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, saldırı anında sosyal medya üzerinden yaptığı kısa paylaşımda sadece şu cümleyi kurdu:

"Onlar buradalar."

Gemide bulunan Brezilyalı aktivist Thiago Ávila ise, yaşananları canlı kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail işgal güçleri şu anda burada. Lütfen alarmı çalın. Etrafımız tekneleri tarafından sarıldı. Bu bir durdurma değil; şu anda bir savaş suçu işleniyor."

Aralarında Türk aktivist Şuayb Ordu’nun da yer aldığı 12 kişilik gönüllü ekip, abluka altındaki Gazze’ye bebek maması, ilaç, protez ve su arıtma cihazı gibi yaşamsal malzemeleri ulaştırmak üzere uluslararası sulardan bölgeye doğru ilerliyordu.

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