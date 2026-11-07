Gabriel Barbosa'dan Türkiye açıklaması: Üç büyükleri ilgilendiren sözler

Santos'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı golcü, menajerinin kendisine Türkiye ve ABD seçeneklerini sorduğunu açıkladı. Barbosa'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilmişti.

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Brezilyalı golcü Gabriel Barbosa'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Türkiye ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Santos'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki santrfor, menajerinin kendisine ABD ve Türkiye'den gelen transfer ihtimallerini sorduğunu açıkladı.

Gabriel Barbosadan Türkiye açıklaması: Üç büyükleri ilgilendiren sözler

MENAJERİ TÜRKİYE VE ABD İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Brezilya basınından Globo'ya konuşan Gabriel Barbosa, transfer gündemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Menajerinin zaman zaman kendisiyle iletişime geçtiğini belirten tecrübeli futbolcu, ABD ve Türkiye seçeneklerine yönelik düşüncesinin sorulduğunu söyledi.

Barbosa, "Şu anda olan tek şey menajerimin bazen beni arayıp ABD ya da Türkiye'ye transfer olma konusunda ilgi duyup duymadığımı sorması. 'Nasıl olur, tamam mı, hayır mı?' gibi sorular soruyor." ifadelerini kullandı.

Gabriel Barbosadan Türkiye açıklaması: Üç büyükleri ilgilendiren sözler

SANTOS VE CRUZEIRO'DAN HENÜZ ADIM YOK

Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği konusunda henüz karar vermediğini belirten Brezilyalı golcü, Santos ve Cruzeiro yönetimlerinden kendisine ulaşan bir teklif ya da görüşme olmadığını dile getirdi.

Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Barbosa, eski takımı Santos'a duyduğu sevgiyi de vurguladı. Tecrübeli santrfor, "Santos ve Cruzeiro'dan kimse benimle konuşmadı. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Birçok yerde mutlu olabilirim. Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmem var. Cruzeiro, Brezilya'nın en büyük üçüncü takımı. Santos'u çok seviyorum ama bir şeylerin olabilmesi için birçok faktörün çözülmesi gerekiyor." dedi.

Gabriel Barbosadan Türkiye açıklaması: Üç büyükleri ilgilendiren sözler

ÜÇ BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Gabriel Barbosa'nın açıklamaları, Türkiye'deki transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Brezilya basınında geçtiğimiz ay yayımlanan haberlerde, Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürülen golcünün Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer seçenekleri arasında bulunduğu iddia edilmişti.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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