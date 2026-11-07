Emre Belözoğlu kamp kadrosunu belirledi: Çorum FK sınavında 3 eksik var
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takım, Emre belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Arca Çorum FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertlilerde Galatasaray derbisinde aldığı ceza devam eden Archie Brown'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, Çorum kafilesinde yer almadı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadroya aldığı 22 oyuncu şöyle:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi