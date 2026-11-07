Yaklaşık 5 yıl sonra Fenerbahçe’nin başına geçen Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile dostluğuna yönelik eleştirilere net cevap verdi. Sarı-lacivertli takıma olan bağlılığını vurgulayan Belözoğlu, “Rakibim öz kardeşim de olsa rakibimdir” dedi.

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Yaklaşık beş yıl aradan sonra Fenerbahçe teknik direktörlüğüne geri dönen Emre Belözoğlu, mutluluğunu “Benim için zirve burasıdır” sözleriyle dile getirirken iddialı açıklamalar yaptı. “Beklentilerin farkındayım” diyen Emre Hoca, “Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, beş sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim” ifadesini kullandı. Beş yıl önce kaçan şampiyonluğun hatırlatılması üzerine Belözoğlu, “Yarım kalan hikâye herkesin dilinde. Bizim için Fenerbahçe bir hikâye olmadı. Hayatın tamamen gerçeği oldu. Ben Fenerbahçe’yi çok sahiplendim. Ne görev verildiyse yaptım” dedi.

Emre Belözoğlu’ndan Okan Buruk mesajı: “Kardeşim olsa tanımam”

10-15 KUPA KAZANAYIM!

 F.Bahçe’de futbolcu olarak zaferler yaşadığını hatırlatan Emre Belözoğlu, “Bu camianın ne istediğini biliyorum. Kupalara giden yolu biliyorum. F.Bahçe tutku ve kalitedir. Kadroda kalite fazlasıyla var. Tutkuyu da oyuncularım sahaya yansıtacak. Hızlı hareket edeceğiz. Uygulamakta inancım tam” diye konuştu. F.Bahçe’de başarının esas olduğunun altını çizen Belözoğlu, “Burada çok güzel fırsatlar var. 99. teknik direktör olarak 100. hocaya 10-15 kupa kazanıp devrederiz inşallah. Bundan da mutluluk duyarız” diyerek iddiasını ortaya koydu.

İNANMASAM GELMEZDİM

 F.Bahçe’nin mevcut oyuncu kalitesine inandığını söyleyen Emre Belözoğlu, “Gelme sebeplerinden biri bu” derken, “Liverpool maçında bunu tüm Avrupa’ya gösterdiler. Kaldığımız yerden devam edecek bir oyun için çalışıyoruz, karşılığını inşallah alacağız. Kalbimdeki en büyük yerdeyim. F.Bahçe için her şeye değer. Yeter ki F.Bahçe için iyi olsun. Bundan daha büyük bir şeref yok!” ifadelerini kullandı. Emre Hoca, Shakhtar maçı için ise “Arda kardeşimdir. Benim için ayrı bir gurur olacak. O da ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız” dedi.

Emre Belözoğlu’ndan Okan Buruk mesajı: “Kardeşim olsa tanımam”

BİR ANDA YAŞLANDI

Sezona Kasımpaşa’yla giren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye geçerek bir anda ihtiyarladı. Belözoğlu’nun eski takımı Kasımpaşa 25,5 yaş ortalamasıyla Süper Lig’in en genç üçüncü takımıydı. Fenerbahçe ise 28,8 yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı ikinci takımı. Belözoğlu, imza töreni sonrası oğlu Ömer Akif’le poz verdi.

BELÖZOĞLU'NUN TAKIMLARDAKİ PUAN ORTALAMASI

Kulüp Maç Puan ort. Fenerbahçe 10 2,30 Başakşehir 88 1,77 Ankaragücü 38 1,32 Antalyaspor 28 1,18 Kasımpaşa 31 1,35

BELÖZOĞLU’NDAN İNCİLER

- 6 Kasım’ın farklı bir yeri var.

- Mottomuz kalite, tutku ve hız.

- Oyunu domine eden bir takım inşa edeceğiz.

- Farklı sistemlerde oynayacağız.

- Oyunumuz camiayı birleştirecek.

- Kupalar alırsak başarılı oluruz.

- Risk almamak en büyük risktir.

- F.Bahçe’nin hakkını her zaman korurum.

OKAN BURUK CEVABI

"Kardeşim olsa tanımam"

Galatasaray’ın hocası Okan Buruk ile olan dostluğunun Fenerbahçe taraftarını rahatsız ettiği hatırlatılınca Emre Belözoğlu net konuştu. Geçmişten gelen dostluklara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Emre Hoca, “Fenerbahçe’yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Rakibim öz kardeşim de olsa rakibimdir” diyerek noktayı koydu.

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