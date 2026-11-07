Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray itirafı: Çılgınlık bu!
Fenerbahçe'de 2023-2026 yılları arasında forma giyen Fred, Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Karşılaşması en zorlu taraftarın sarı-kırmızılılar olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, son derbide yaşanan kavgayı YouTube'dan izlediğini söyledi.
Fenerbahçe'den geçtiğimiz ağustos ayında 2 milyon euro bonservis karşılığında Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında konuştu.
"TARİHSEL AÇIDAN ÇOK BÜYÜK"
RomarioTV yayınına katılan 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha, "Karşılaşması en zorlu taraftar?" sorusuna "Galatasaray" cevabını verdi.
Bu karşılaşmaların kendisi için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayan Sambacı, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi" dedi.
"KAVGAYI İZLEDİM"
RAMS Park'ta oynanan ve ev sahibinin 2-1 kazandığı derbi maçı evinden takip ettiğini belirten Fred, dev maçın ardından yaşanan olayları da takip ettiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Geçen oynanan derbiyi evden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık" ifadelerini kullandı.