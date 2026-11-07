Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray itirafı: Çılgınlık bu!

Fenerbahçe'de 2023-2026 yılları arasında forma giyen Fred, Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Karşılaşması en zorlu taraftarın sarı-kırmızılılar olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, son derbide yaşanan kavgayı YouTube'dan izlediğini söyledi.

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Fenerbahçe'den geçtiğimiz ağustos ayında 2 milyon euro bonservis karşılığında Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de 129 maça çıktı ve 12 gol kaydeden Fred; Internacional, Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları da giydi.

"TARİHSEL AÇIDAN ÇOK BÜYÜK"

RomarioTV yayınına katılan 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha, "Karşılaşması en zorlu taraftar?" sorusuna "Galatasaray" cevabını verdi.

Bu karşılaşmaların kendisi için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayan Sambacı, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi" dedi.

Altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred'in, 2029 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

"KAVGAYI İZLEDİM"

RAMS Park'ta oynanan ve ev sahibinin 2-1 kazandığı derbi maçı evinden takip ettiğini belirten Fred, dev maçın ardından yaşanan olayları da takip ettiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Geçen oynanan derbiyi evden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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