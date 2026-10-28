Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Derbiye damga vuran Aslan için yeni tahmin: Beklentimi 6 ay geri çektim

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği dev derbiyi değerlendirdi. Ünlü yorumcu, son dönemde formunu artıran sarı-kırmızılı takımın Rus 10 numarası Aleksey Batrakov'a ayrı bir parantez açtı.

Kaydet
|
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına neden olan karşılaşmayı yorumladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.
Başlık ResmiFenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

"FENERBAHÇE ÖN ALAN PRESİ YAPAMIYOR"

TV8'de yayınlanan programda konuşan eski futbolcu, "Savunmadan topla çıkmak, yeni moda bu. Uzun oynayan pek takımı görmeyiz Fenerbahçe dışında. Büyük kulüpler pasla çıkarlar. Galatasaray nasıl çıkıyor? Uğurcan (Çakır) top alıyor. Sanchez (Davinson) sağ beke geliyor. Abdülkerim (Bardakcı) sol beke geliyor. Dönüşümlü olarak Lemina (Mario) ile Torreira (Lucas) geliyor. Uğurcan sol stopere, sağ stopere veya merkez orta sahaya oynuyor. Fenerbahçe ön alan presi yapabilecek nitelikte bir takım değil. Lukaku (Romelu) yapmaz, Greenwood (Mason) yapmaz, İrfan Can (Kahveci) yapmaz. Oğuz (Aydın) bekiyle ancak gelebilir. Bekleri de bir çıkarıyorlar buraya. Daha Barış Alpar'e (Yılmaz) a falan gelmedim" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Osimhen geliyor: Derbiyi yine boş geçmedi, gözünü Icardi
SPOR

Osimhen geliyor: Derbiyi yine boş geçmedi, gözünü Icardi'nin rekoruna dikti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal
KÖŞE YAZILARI

İsmail Kartal'ın büyük hatası: Batrakov detayı

"ÖNEMLİ FARK"

Sarı-lacivertli ekibin oyun planındaki yanlışları gündeme getiren Rıdvan Dilmen, "Geçelim Fenerbahçe'ye. Bir tek Fenerbahçe yapıyor. Ederson topu alıyor. Müthiş teknik bir oyuncu. Ancak pas isabeti Uğurcan'ın altında. Bunun sebebi Uğurcan'dan kötü olduğu için değil, müthiş bir ayağı var. Bir bakıyor sağ bek sağ bekte. Barış Alper gelmiş oraya. Skriniar burada, Brown (Archie) burada, Levent (Mercan) burada. Bakıyor, 'Çıkın' diyor. Sürüyor sürüyor, topu uzun atıyor. Galatasaray'ın da istediği bu zaten. Bu fark önemli bir fark" ifadelerini kullandı.

Rdıvan Dilmne, futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de forma giydi ve teknik direktörlük yaptı.
Başlık ResmiRdıvan Dilmne, futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de forma giydi ve teknik direktörlük yaptı.

"EDERSON FARKI ÖNLEDİ"

Fenerbahçe kalecisi Eferson'un performansına vurgu yapan ünlü oyuncu, "Galatasaray sakin kalıyor. Fit durumda oyuncular. Manşetim şu; Ederson puan almaya yetmedi. Parmaklarının, tırnaklarının ucuyla 3 tane top çıkardı. Maçı tutmaya çalıştı, başardı da. Ederson'un muazzam oyunu, Fenerbahçe'nin fark yememesini sağladı. Acı ama doğru" değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Dilmen, Batrakov için daha önce katıldığı yayında, "Batrakov'un minimum 2 yıla ihtiyacı var, üst düzey oynaması için" demişti.
Başlık ResmiRıdvan Dilmen, Batrakov için daha önce katıldığı yayında, "Batrakov'un minimum 2 yıla ihtiyacı var, üst düzey oynaması için" demişti.

"BATRAKOV MÜTHİŞ YETENEK"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Batrakov'a övgüler yağdıran Dilmen, “Uğurcan'dan başlayıp stoperler Torreira, Lemina, Batrakov (Aleksey) da geliyor. Müthiş bir yetenek. Beklentimi 6 ay geri çektim. Çok yetenekli bir oyuncu" sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal
SPOR

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe deki rakamları: 4'üncü dönemi 4 ay sürdü
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.