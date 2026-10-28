Derbiye damga vuran Aslan için yeni tahmin: Beklentimi 6 ay geri çektim

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği dev derbiyi değerlendirdi. Ünlü yorumcu, son dönemde formunu artıran sarı-kırmızılı takımın Rus 10 numarası Aleksey Batrakov'a ayrı bir parantez açtı.

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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına neden olan karşılaşmayı yorumladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

"FENERBAHÇE ÖN ALAN PRESİ YAPAMIYOR"

TV8'de yayınlanan programda konuşan eski futbolcu, "Savunmadan topla çıkmak, yeni moda bu. Uzun oynayan pek takımı görmeyiz Fenerbahçe dışında. Büyük kulüpler pasla çıkarlar. Galatasaray nasıl çıkıyor? Uğurcan (Çakır) top alıyor. Sanchez (Davinson) sağ beke geliyor. Abdülkerim (Bardakcı) sol beke geliyor. Dönüşümlü olarak Lemina (Mario) ile Torreira (Lucas) geliyor. Uğurcan sol stopere, sağ stopere veya merkez orta sahaya oynuyor. Fenerbahçe ön alan presi yapabilecek nitelikte bir takım değil. Lukaku (Romelu) yapmaz, Greenwood (Mason) yapmaz, İrfan Can (Kahveci) yapmaz. Oğuz (Aydın) bekiyle ancak gelebilir. Bekleri de bir çıkarıyorlar buraya. Daha Barış Alpar'e (Yılmaz) a falan gelmedim" dedi.

"ÖNEMLİ FARK"

Sarı-lacivertli ekibin oyun planındaki yanlışları gündeme getiren Rıdvan Dilmen, "Geçelim Fenerbahçe'ye. Bir tek Fenerbahçe yapıyor. Ederson topu alıyor. Müthiş teknik bir oyuncu. Ancak pas isabeti Uğurcan'ın altında. Bunun sebebi Uğurcan'dan kötü olduğu için değil, müthiş bir ayağı var. Bir bakıyor sağ bek sağ bekte. Barış Alper gelmiş oraya. Skriniar burada, Brown (Archie) burada, Levent (Mercan) burada. Bakıyor, 'Çıkın' diyor. Sürüyor sürüyor, topu uzun atıyor. Galatasaray'ın da istediği bu zaten. Bu fark önemli bir fark" ifadelerini kullandı.

Rdıvan Dilmne, futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de forma giydi ve teknik direktörlük yaptı.

"EDERSON FARKI ÖNLEDİ"

Fenerbahçe kalecisi Eferson'un performansına vurgu yapan ünlü oyuncu, "Galatasaray sakin kalıyor. Fit durumda oyuncular. Manşetim şu; Ederson puan almaya yetmedi. Parmaklarının, tırnaklarının ucuyla 3 tane top çıkardı. Maçı tutmaya çalıştı, başardı da. Ederson'un muazzam oyunu, Fenerbahçe'nin fark yememesini sağladı. Acı ama doğru" değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Dilmen, Batrakov için daha önce katıldığı yayında, "Batrakov'un minimum 2 yıla ihtiyacı var, üst düzey oynaması için" demişti.

"BATRAKOV MÜTHİŞ YETENEK"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Batrakov'a övgüler yağdıran Dilmen, “Uğurcan'dan başlayıp stoperler Torreira, Lemina, Batrakov (Aleksey) da geliyor. Müthiş bir yetenek. Beklentimi 6 ay geri çektim. Çok yetenekli bir oyuncu" sözlerini sarf etti.

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