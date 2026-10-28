Ersun Yanal, Aziz Yıldırım'a sert çıktı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın!

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de şampiyon yaşatan (2013-2014 sezonu) son teknik direktör olan Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı kötü futbol ve 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik kadro ve Aziz Yıldırım yönetimini hedef aldı.

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Son olarak 2024 yılında Amed Sportif Faaliyetler'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, YouTube kanalında Başkan Aziz Yıldırım'a sert tepki gösterdi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"OYUN PLANI YOK"

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda 2-1 kaybedilen derbi sonrası konuşan 64 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe bir oyun planını sahip değil. Galatasaray, Rafael Leao'yu aldı. Sen de Fred ve Anderson Talisca'yı gönderdin. Başkan çıkıp yine 3-5 kişiye dalar ve 'Beni konuşturmayın' der şimdi" ifadelerini kullandı.

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"8-10 PUAN FARK"

Puan farkı iddiasıyla dikkat çeken Ersun Yanal, "Bir dökülün, konuşun artık! Fenerbahçe zarar görmesin yeter ki. 8 ila 10 puan arasında bir farkla devre arasına girildiğinde kayyuma gidip, Fenerbahçe'yi gerçekten emin ellere teslim etmek lazım" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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