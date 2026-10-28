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Ersun Yanal, Aziz Yıldırım'a sert çıktı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın!

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Ersun Yanal, Aziz Yıldırım'a sert çıktı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın!
Başlık ResmiErsun Yanal, Aziz Yıldırım'a sert çıktı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın!

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de şampiyon yaşatan (2013-2014 sezonu) son teknik direktör olan Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı kötü futbol ve 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik kadro ve Aziz Yıldırım yönetimini hedef aldı.

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Son olarak 2024 yılında Amed Sportif Faaliyetler'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, YouTube kanalında Başkan Aziz Yıldırım'a sert tepki gösterdi.

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"OYUN PLANI YOK"

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda 2-1 kaybedilen derbi sonrası konuşan 64 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe bir oyun planını sahip değil. Galatasaray, Rafael Leao'yu aldı. Sen de Fred ve Anderson Talisca'yı gönderdin. Başkan çıkıp yine 3-5 kişiye dalar ve 'Beni konuşturmayın' der şimdi" ifadelerini kullandı.

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"8-10 PUAN FARK"

Puan farkı iddiasıyla dikkat çeken Ersun Yanal, "Bir dökülün, konuşun artık! Fenerbahçe zarar görmesin yeter ki. 8 ila 10 puan arasında bir farkla devre arasına girildiğinde kayyuma gidip, Fenerbahçe'yi gerçekten emin ellere teslim etmek lazım" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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