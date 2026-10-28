İsmail Kartal'ın büyük hatası: Batrakov detayı

Lille deplasmanından öz güvenli dönen Galatasaray, derbiye alametifarikası "önde baskı" ile başlayınca Fenerbahçe abandone oldu.

İlk yarıda şut imkanı dahi tanımayan ev sahibi, böylesine maçlarda pek rastlanmayacak şekilde rakibini soyunma odasına "0.00 gol beklentisi"yle gönderdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydetti.

Ederson direndi, yetmedi

İsmail Kartal'a karşı büyük taktiksel üstünlük kuran Okan Buruk'un hatalı değişikliklerinin etkisiyle son bölümde oyunu geriye gitse de sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 2-1'le hak edilmiş bir galibiyet aldı.

İkinci devre savunmasını öne çıkarıp rakip sahada görünmeye başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin bireysel yetenekle gelen şık golünün üzerine Mario Lemina çizgiden topu çıkarmasa beraberlik alabilirdi. Ancak maçın büyük bölümünde tek başına direnen Ederson'un çabası puan için yeterli olmadı.

Fenerbahçe, derbi yenilgisi sonrası İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Derbi gecesinin özeti

Son yıllarda ilk defa bir tarafı bu denli sıradan, diğerini çok üstün ve kaliteli gösteren derbi geride kaldı. Dev maç öncesi canlı yayına yansıyan bir açıklama ise konuk ekip adına hüsranla sonuçlanan gecenin özeti niteliği taşıdı.

Derbi öncesi yayıncı kuruluş muhabiri, İsmail Kartal'a soruyor:

Kararlarınıza dair en çok merak edilen 'Ake yerine Oppong (Kojo) mu olur, yoksa bir sol bek mi devşirilir?' şeklindeydi. Skriniar'a Archie Brown eşlik edecek. Bu kararı neye göre belirlediniz?

Fenerbahçe teknik patronu, tartışma konusu olan kadroyu şöyle değerlendiriyor:

Oppong (Kojo) genç bir oyuncumuz, kontenjan oyuncumuz. Önü açık, ileriye dönük bize güzel vaatler veren bir oyuncu. Bu maçların ne kadar tempolu olduğunu, ne kadar büyük baskı altında oynandığını yaşamadı. Archie (Brown) ve Levent Mercan biliyor. Kafa toplarına daha iyi çıkacak, biraz daha güçlü, arkaya atılan toplarda daha hızlı bir futbolcunun oynaması için bu tip derbileri nasıl oynayacağını bilen isimlerle sahaya çıktık. Ekip olarak Archie'nin oynamasına karar verdik.

"Hava hakimiyeti zayıf, daha güçsüz, savunma arkası toplarda yavaş" diye peş peşe eleştiriler sıralanan Oppong, yedek kulübesinde oturuyor. Yerine farklı mevkiden devşirme yapılıyor. Sonuç; 56'da Archie sol beke, Oppong stopere geçiyor.

Kojo Oppong, Fenerbahçe'de 4 maçta 125 dakika mücadele etti.

Batrakov damgası,K Oppong hatası!

Mertens sonrası 10 numara sancısı çeken Galatasaray'a adeta ilaç olan Aleksey Batrakov ile Nathan Ake'nin yokluğunda hocasının ilk 11'e şans vermediği Oppong üzerinden okuma yapıldığında, ortaya çok çarpıcı bir tablo çıkıyor.

İlgiçtir genç oyuncu, Kartal'ın söyleminin aksine Galatasaray'a galibiyet getiren en büyük pay sahiplerinden Batrakov'dan "tecrübe" olarak geride değil!

Ganalı stoper, geçtiğimiz sezon 29'u Ligue 1, 5'i Fransa Kupası, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si L1/L2 play-off, 2'si Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 43 maça çıktı; 3465 dakika sahada kaldı.

Nice döneminde 22 yaşındaki futbolcunun görev aldığı karşılaşmalar arasında Braga (90 dk), Celta Vigo (90 dk), Benfica (90 dk) Paris Saint-Germain (90 dk), Lyon (90 dk), Lille (90 dk), Monaco (90 dk) da var.

Batrakov, Lokomotiv Moskova'da geçen sezon 28'i Rusya Premier Ligi, 8'i Rusya Kupası olmak üzere 36 müsabakada 3030 dakika süre aldı.

Oppong, maç sayısında önünde olduğu Rus 10 numaradan 335 dakika da fazla süre aldı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da 10 maçta 2 gol ve 2 asitlik performans sergiledi.

Cesaret galibiyet getirdi

Victor Osimhen dahil tüm takıma kendini kabul ettiren Batrakov'un, sarı-kırmızılı formayla ilk defa Avrupa'ya açıldığı kariyerinde Şampiyonlar Ligi'yle yeni tanışması da cabası.

Aslantepe'de Leroy Sane, Rafael Leao, Gabriel Sara'yı yanında oturtup 21'indeki yeteneği "maestro" olarak sahaya süren hoca ile elindeki tek savunmacıyı yedek bırakıp bunu da "tercih" diye sunan meslektaşının kapışmasını izledik.

Sözün özü; derbiyi "ürkek oyun" değil, "cesaret" kazandı.