O röportaj sonrası kayıp: 502 gündür unutulan Aslan

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Eylül'de sonra eren yaz transfer ve tescil döneminin ardından Süper Lig kulüplerinin 28 kişilik A Takım Oyuncu Listeleri'ni 16 Eylül'de resmi siteden duyurdu.

Galatasaray, yeni kural gereği 10+4'ü yabancılardan kurulu kadrosunda şu oyunculara yer verdi:

Abdülkerim Bardakcı, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Davinson Sanchez, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Rafael Leao, Renato Nhaga, Roland Sallai, Uğurcan Uçar, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Yunus Akgün.

El Chadaille Bitshiabu - Eyüp Aydın (Fotoğraf: Galatasaray Resmi)

Kadroya bile giremedi

Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere geride kalan 7 resmi müsabakada teknik patron Okan Buruk, bu listeden 5 oyuncusunu hiç tercih etmedi.

Toplamı bir 90 dakikaya ulaşan Kaan (1 dakika), İlkay (11 dakika), Nhaga (15 dakika), Kazımcan (27 dakika), Singo (40 dakika) da eklendiğinde, 2 kulvarın şu ana kadar 18 oyuncu üzerinden ilerlediğini vurgulamakta fayda var.

Sakatlık sürecinde yerini Jankat'a kaptıran kaleci Günay, kilo fazlası olduğu söylenen yeni transfer Bitshiabu, genç oyuncular Arda ve Berat'ın yanı sıra sarı-kırmızılılarda 4'üncü sezonunu geçiren Eyüp de formaya hasret kaldı.

Devler Ligi mücadelesi için UEFA listesine yazılmayan 22 yaşındaki orta saha, Türkiye'de bu sezon hiçbir maçta süre alamadığı gibi kadroya girmeyi de başaramadı.

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Son maçı 17 ay önce

"Geleceğe yatırım" maksadıyla Eylül 2023'te transfer edilen, 2026'da kontratı bir yıl da uzatılan Eyüp Aydın, 2025-2026'yı kiralık geçirdiği Samsunspor ve Kasımpaşa'da beklentileri karşılayamadı.

Bundesliga devi Bayern Münih'in altyapısında yetişen oyuncu, 3 yılı devirdiği Galatasaray kariyerinde sadece 16 maçta 294 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Orta alandaki bolluk sebebiyle "büyük umutlarla" alınan İlkay'a dahi görev veremediğini belirten Buruk, sarı-kırmızılı arma altında son resmi maçına 24 Mayıs 2025'te, yani 502 gün önce çıkan Eyüp'ü düşünmediği için eleştirilecek değil elbet.

22 yaşındaki futbolcunun, 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotoğraf: Galatasaray Resmi)

Almanya'da çift, Türkiye'de tek idman

Tam da bu noktada sosyal medyada dolaşan iddia dikkat çekiyor. Buna göre; genç oyuncunun formayı tamamen unutmasında, Mayıs 2025'te verdiği röportajın da önemli etkisi var.

Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluk sonrası Kontraspor'a konuşan Eyüp Aydın, "Bizim burada pek çift idman olmuyor. Orada (Bayern Münih) daha çok haftada 2-3 defa, sabah-akşam şeklinde çift idman oluyordu. Türkiye'de daha çok tek idman yapılıyor. O biraz daha şey oldu benim için" ifadelerini kullanıyor.

Röportajın devamında bu sözleri hocasına bir eleştiri olarak sarf etmediği anlaşılsa da genç yetenek, o günden sonra Galatasaray'ın unutulanları arasında yer aldı.