UEFA'nın Batrakov oyunu: Kendi verdiği ödülü gizledi

Galatasaray'ın yükselen değeri Alaksey Batrakov, Süper Lig'e kalite katarken, Şampiyonlar Ligi sahnesinde de golleriyle adından söz ettiriyor.

Galatasaray'ın Aleksey Batrakov paylaşımı

Tarihi goller

İspanyol devi Barcelona'ya karşı alınan 4-1'lik yenilgide takımının tek sayısını kaydeden Rus 10 numara, Lille (4-2) zaferi sonrası Stuttgart (2-0) galibiyetinde de başrollerde yer aldı.

"Kulüp tarihinde bir Devler Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan tek isim" unvanını elde eden Batrakov, "Galatasaray'da bir Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol birden kaydeden en genç oyuncu" (21 yaş 147 gün) da oldu.

UEFA'nın Bruno Fernandes paylaşımı

"Mecburi" ödül!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının patronu UEFA, Aslantepe'de "tartışmasız" sahanın en iyisi Batrakov'la ilgili adeta "mecburi" bir karar aldığı izlenimini verdi.

Devam eden Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya aleyhine tutumu yıllardır tartışılan UEFA, 21 Ekim'deki Lille müsabakasında "Player of the Match" (Maçın Oyuncusu) Batrakov beklenirken, ödülü Victor Osimhen'e verdi.

Kritik Stuttgart sınavında attığı 2 gol dışında 3 rakip oyuncuya sarı kart aldıran, hem Galatasaray orta sahasında oyunu yönlendiren hem de savunmaya yardımıyla ön plana çıkan Rus 10 numara, bu defa POTM ödülüne layık görüldü.

UEFA'nın Raphinha paylaşımı

Batrakov'u unuttu!

RAMS Park'taki müthiş performansı sebebiyle bir hafta önceki haksızlığı tekrar etmeyen UEFA'nın, kendi verdiği ödülü "gizlemesi" şaşkınlık yaşattı.

Avrupa futbolunun patronu, Batrakov ile aynı başarıyı gösterenleri sosyal medyada tüm dünyaya duyururken, Rus futbolcu için buna gerek görmemesi dikkat çekti.

Barcelona 3-0 Aston Villa mücadelesinde Raphinha, Atletico Madrid 0-2 Bayern Münih maçında Konrad Laimer, Manchester United 3-2 Roma sınavında Bruno Fernandes ve LASK 4-0 Slovan Bratislava karşılaşmasında Kasper Jörgensen'in ödülleri UEFA'nın Instagram ve X hesaplarında videolu şekilde paylaşıldı.

UEFA'nın Konrad Laimer paylaşımı

UEFA'nın garip tavır

Kariyerinde ülkesinden ilk defa çıkan henüz 21'inde bir oyuncuya özel övgü dizilmesi bir yana, ödüle layık görülse de; Galatasaraylı yıldız adayı için bir anlamda "Maçın En İyisi" algısı oluşturmamak adına "özel çaba" sarf edildi.

UEFA'nın Kasper Jorgensen paylaşımı

Şubat 2022'de Rusya Premier Ligi kulüplerini Avrupa kupalarından çıkaran, geçtiğimiz haziran ayında men cezasını 2026-2027 sezonu için uzatan UEFA'nın tavrı, "Rus pasaportu" sebebiyle "Batrakov'a yönelik bilinçli hamle" yorumlarını beraberinde getirdi.