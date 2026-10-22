Batrakov hak etti, ödül Osimhen'e gitti

Puan hedefiyle çıktığı Sporting deplasmanından eli boş dönen, RAMS Park'ta favori Barcelona'ya farklı kaybeden Galatasaray, kuşkusuz Fransa'da "kırılma maçı" oynadı. Avrupa sahnesinde daha kolay fikstüre gireceği dönem öncesi Lille'i 4-2 devirmeyi başardı ve bir anlamda Şampiyonlar Ligi'ne yeniden başladı.

Bambaşka bir Galatasaray

İlk 2 sınavında olduğu gibi öne geçse de avantajını kısa sürede yitiren temsilcimiz, Stade Pierre-Mauroy'da skor tabelasını 2-2'ye getirdiği 44'üncü dakikada aslında maçı kazandı.

Rakibin oyun kontrolünü ele geçirdiği, 2 golün yanı sıra 2 net fırsat kaçırdığı bölümde golü bulan sarı-kırmızılılar, hem soyunma odasına hırslı girdi hem de "panik atakları" yerine kendi oyununu sahaya yansıtma fırsatı yakaladı. İlk devrede oyun olarak planı tutmayan takım için ikinci 45'te işler tamamen değişti.

Batrakov'un golüyle sonuçlanan şık çalımı ve adrese teslim ortasına kadar sahanın en etkisiz isimlerinden Sallai dışında savunmada ağır kalan Abdülkerim toparlandı. Jakobs, hücumda Barış Alper'e destek çıktı. Atletik yapısıyla hızla çıkan rakibi karşılayan Torreira'nın yükü giderek azaldı. Sallai'yle birlikte adeta ikinci sağ bek gibi oynamak durumunda kalan Yunus Akgün de rakip sahada topla buluşmaya başlayınca hünerlerini sergiledi.

Batrakov

Sara'ya fazladan 17 dakika

Sahada kaldığı 62 dakika boyunca arkadaşlarının bir hayli gerisinde kalan tek isim Gabriel Sara'ydı. Kuvvetle muhtemel Okan Buruk, skor 2-2'ye gelmeseydi Mario Lemina değişikliği için fazladan 17 dakika sabretmeyecekti. Nitekim ikinci devre başında da ne savunma ne de ofansta beklentileri karşılayamayan Brezilyalı, kulübeye gelen ilk isim oldu.

"Maçın adamı" şaşkınlığı

UEFA, 90 dakika sonunda "maçın oyuncusu" olarak Osimhen'i seçti. Türkiye kariyerine başladığı günden beri vasatı aşamadığı bir elin parmaklarını geçmeyecek maçlarından birini izleten yıldız santrfor, attığı gol dışında bilinen görüntüsünden uzak kaldı. İleride yalnız kalmasından mı, istediği pasları alamaması kaynaklı mı bilinmez sahada gergin görüntü verdi. Ödülün Batrakov'a gitmemesi, 6 gollü gecenin en şaşırtıcı yanı olsa gerek.

Orta alanda enerjisiyle ön plana çıkan Rus 10 numara, takıma tempo katan performansının yanı sıra skor katkısıyla da kritik galibiyette önemli rol oynadı. Süper Lig'deki son Gençlerbirliği maçında savunmada kazandığı topla 3 puanı getiren pozisyonu hazırlayan Batrakov, Lille karşısında 1,73 metrelik boyuyla kafa golü attı ve 3'üncü golde atağı başlatan isim oldu.

Osimhen

Fabrika ayarlarına dönüş

Geçen yıl son 16 takım arasına kaldığı Devler Ligi'nde bu sezon 3'üncü maçta siftah yapan Galatasaray, karşılaşmayı anlatan spikerin de söylediği gibi Fransa'da "fabrika ayarlarına döndü". Evinde art arda oynayacağı Stuttgart ve Aston Villa müsabakaları öncesi ilk 24 hedefi yolunda umutlandı. Taraftarı önünde oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi büyük moral kazanması da cabası.