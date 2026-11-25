Galatasaray'ın en pahalı 3 oyuncusundan Victor Osimhen ile Rafael Leao'yu sakatlıktan, Leroy Sane'yi de tüm kredileri tüketen formsuzluktan kullanamayan Okan Buruk, bir İngiliz takımını daha Aslantepe'den eli boş gönderdi.

Roland Sallai'nin yokluğunda Wilfried Singo sağ bek, Rafael Leao'nun yokluğunda Eren Elmalı sol açık, Victor Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz forvet başladı.

SAVUNMA DUVARI

Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'ya karşı "bu da kaçar mı?" dedirtecek gol pozisyonu üretemedi ama başlayan ve bitiren 11'i ile son Avrupa Ligi şampiyonunu müthiş bir plan dahilinde devirdi. Uğurcan Çakır'ın, bu sezon en rahat maçını geçirmesi de planın başarısını ortaya koydu.

Dünyanın en iyi futbol liginde geçtiğimiz sezonu 4'üncü bitiren takımın, 4'te 3'lük üst düzey performansı sonrası isabetli şut bulamadan İstanbul'dan ayrıldığını vurgulamak gerek. Belli bölümlerde topu rakibe bırakan, belli bölümlerde önde baskı yapan temsilcimiz, güçlü rakibiyle mücadelesinde aslında ne yapması gerekiyorsa onu yaptı.

Okan Buruk, ilk 11 tercihi ve hamleleriyle maça damga vurdu.

SAVAŞAN KAZANDI

Önemli eksiklerine karşın maça çok iyi hazırlandığını gösteren Buruk, özellikle ikinci devrede İspanyol meslektaşı Unai Emery'nin tüm hamlelerini çürüttü. Doğru kadro seçiminin yanı sıra zaman zaman eleştirildiği değişiklikleri de bu defa tam gerektiği anlarda doğru hamlelerle gerçekleştirdi.

Temsilcimiz adına maç öncesi soyunma odasında konuşulan her detayın neredeyse eksiksiz uygulandığı bir maç izledik.

Kulübesinde ofansif futbolcu eksikliği çeken Galatasaray, kötü zemin ve çok kötü hakem yönetiminin dezavantajlarını yaşadığı müsabakanın mücadele gücü ve taktiksel disiplinle kazananı oldu.

Leroy Sane, yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.

"TAKTİKSEL VE FİZİKSEL EN İYİ MAÇIMIZ"

Okan Buruk, maç sonu röportajında, "Taktiksel olarak da, fiziksel olarak da en iyi maçlarımızdan. Oyuncularımızın hepsinin alınlarından öpmek gerekiyor" sözleriyle gecenin özetini yaptı.

Hocanın dikkat çektiği üzere Galatasaray, Avrupa sahnesinde Tottenham gibi adeta rakibini ceza alanına hapsettiği, Liverpool gibi heybetli galibiyetler aldığı müsabakalar oynadı ama plana bu denli sadık kaldığı maçı belki de ilk defa sahneledi.

RAMS Park'ta galibiyet üçlüsü Deniz Gül'den geldi.

KANLAR İÇİNDE VAZGEÇMEYEN ASLAN

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü tekmeye kafa uzatarak atan Deniz Gül'e ayrı bir parantez açmak gerek. Kaleyi bulan ilk şutta takımına altın değerinde 3 puan kazandıran genç oyuncunun, yüzü kanlar içinde yaşadığı gol sevinci maçın en anlamlı karesi olarak hafızalarda yer etti.

Burnundaki derin yarık sebebiyle saha kenarında dikiş atıldıktan sonra maça devam eden ve suratının 3'te 1'i bandajlı halde yüzde 100'ünü veren Deniz Gül, kulübeden maça dahil olan bir ismin verebileceği maksimum katkıyı sağladı.

Davinson Sanchez, "maçın oyuncusu" seçildi.

MAÇIN 3 YILDIZI

UEFA'nın "maçın adamı" ödülünü sonuna kadar hak eden savunmanın "patron"u Davinson Sanchez, sakatlıktan dönüp ilk 11'de büyük enerji ve sıfır hatayla oynayan Ismail Jakobs, uzatmalarla birlikte 98 dakika boyunca varını yoğunu ortaya koyan Yunus Akgün, üst üste 3'üncü Avrupa galibiyetinin 3 büyük kahramanı olarak ön plana çıktı.