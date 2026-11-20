Süper Lig ve TFF 1'inci Lig karşılaşmaları için 13 Ocak 2027 olarak planlanan ihale tarihi 30 Kasım 2026'ya çekildi.

İhale şartnamesini alan firmalar arasında 2027-2028 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın 4 yıl boyunca yayın haklarına sahip Acun Medya da bulunuyor.

Premier Lig kulübü Hull City'nin de patronu olan Acun Ilıcalı, yıllık 82 milyon euro değerindeki yatırımı sonrası yeni ihale süreci hakkında 343 Digital/ Aydın Cingöz'e röportajında çarpıcı sözler sarf etti.

Hull City, Premier Lig'de 11 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Hull City'den Galatasaray'dan 16,6 kat fark!

Ne diyor Ilıcalı?

Türk futbolu batıyor! Niye batıyor? Naklen yayın geliri gelmiyor... 180 milyon (dolar) komik bir para. Kulüpler ne yapsın, para mı bassınlar? İngiltere'de kulüp sahibiyim. Yıllık yayın geliri 200 milyon euro. Ben oranın Anadolu takımıyım. Türkiye'deki kulüplerin 10 milyon euro! Peki nasıl olacak? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum.

İngiltere ile ligimiz kıyaslandığında ortaya gerçekten "komik" bir tablo çıkıyor.

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın, yayın havuzundan kasasına giren para yıllık ortalama 12 milyon euro.

"Premier Lig'in Anadolu takımı" diye söz edilen Hull City'nin aynı kalemdeki geliri ise sarı-kırmızılılardan 16,6 kat fazla!

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5'inci şampiyonluğu hedeliyor.

"Katılım payı" 175 milyon TL

Anadolu Ajansı derlemesine göre; sabit kur ve enflasyon güncellemeleri sonucu mevcut havuz (yıllık 182 milyon euro ihale bedeli) 9 milyar TL'yi aşıyor.

Türk futbolunun en üst kademe ligine ayrılan yaklaşık 6,5 milyar TL'nin yüzde 48'i, 18 ekibe eşit dağıtılıyor. Bu da, yaklaşık 175'er milyon TL'lik "katılım payı" anlamına geliyor. Yani güncel döviz kuruyla 3,15 milyon euro!

Sane'nin "sadakat primi" kadar!

Ülkemizde "naklen yayın geliri" listesinin zirvesinde yer alan Galatasaray; Victor Osimhen'e 21, Rafael Leao'ya 10, Wilfried Singo'ya 4,8, İlkay Gündoğan'a 4,5, Aleksey Batrakov'a 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödüyor. Kontratı Ağustos 2005'te uzatılan Davinson Sanchez ve Temmuz 2006'da sözleşmesi yenilenen Lucas Torreira da 4-4,5 milyon euro seviyesinde maaş alıyor.

Ligin "ayak bastı" parası (3,15 milyon euro), yukarıda ismi geçen yıldızlara taahhüt edilen garanti ücretlere yaklaşamıyor. Söz konusu rakam, tartışılan isim Leroy Sane'nin yıllık sözleşmesinde yazan özel maddeyi ancak karşılıyor. Gol ve asisti olmayan oyuncu, yıllık 9 milyon euro maaş dışında 3 milyon euro da "sadakat primi" alıyor.

Leroy Sane'nin, Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beş yıllık yeni umut

Tam da bu noktada, Acun Ilıcalı'nın vurguladığı "Peki nasıl olacak?" sorusu akıllara geliyor. Her daim şampiyonluk beklenen yarışmacı ekipler, bütçede büyük açık veriyor. Oyuncu satışında da başarısız kalan -Trabzonspor dışında- kulüplere; Devler Ligi olmadıkça sponsorluk, stat ve mağazacılık kalemleri yetmiyor.

Türk futbolu için 30 Kasım tarihi önemli. Bakalım yeni ihale, kulüplere bir nebze nefes aldıracak mı? "Yıldız" kategorisinden tek futbolcunun maliyetine dahi yetmeyen mevcut düzenin, "5 yıl boyunca" aynı şekilde sürdürülmesi çok zor!