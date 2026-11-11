Buruk'un büyük şansı: Tarihi serinin 3 dev mimarı

Süper Lig'de neredeyse 3'te 1'lik bölüm tamamlandı. İki kulvarda 30 günde zorlu 8 maça çıkan Galatasaray, mutlak favori Barcelona dışında 7 müsabakayı da kazanıp, yoğun takvimden başarıyla çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde art arda 2 galibiyetle ilk 24 yolunda büyük avantaj elde eden Okan Buruk'un takımı, Türkiye'de ise en yakın takipçisini devirip, liderliğini pekiştirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisi Trabzonspor'un 3 puan önünde 28 puanla lider durumda bulunuyor.

Değişmeyen kahramanlar

Amedspor karşısında sahanın en iyisi Lucas Torreira olurken; rakibin peş peşe gollerle farkı bire indirdiği anda sahne alan Barış Alper Yılmaz ve savunmada kritik hamleler yapan Davinson Sanchez de 4-3'lük galibiyette başrolleri üstlendi. Bu 3 isim, aynı zamanda çarpıcı bir tablonun kahramanları.

Ligde taraftarı önünde son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, 33 galibiyet ve 8 beraberlikle "41 maçlık yenilmezlik rekoru"nu egale etti.

9 Ağustos 2024'te 2-1'lik Hatayspor mücadelesiyle başlayan müthiş seride; Torreira, Barış Alper ve Sanchez'in istatistikleri inanılmaz.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon 14 maçta 2 gol ve 2 asistlşk skor katkısı sağladı.

Sadece 10 maç!

Söz konusu 2 yılı aşkın süreçte; Sanchez ve Torreira, iç sahada 1'i sarı kart cezalısı sadece 3'er maç, Barış Alper ise 2'si cezalı 4 maç oynamadı.

Milli futbolcunun, cezalar dışında forma giymediği 2 maçtan birinin de geçtiğimiz yaz transfer döneminde sosyal medyada "ekran karartması" nedeniyle olduğunu hatırlayalım.

Davinson Sanchez, bu seozn 15 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

770 gün önce yaşananlar

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı ile birlikte "istikrar" kelimesini en iyi tanımlayan 3 futbolcu özelinde 28 Eylül 2024'e aynı bir parantez açmak gerekiyor.

Nedir bu tarihin anlamı?

Galatasaray'ın 41 maçlık seride puan kaybı yaşadığı 8 rakipten biri Kasımpaşa. Aslantepe'de 3-0'dan 3-3'e gelen müsabaka, 3 önemli oyuncunun da ilk 11 başlamadığı tek karşılaşma olması bakımından önemli.

Farklı üstünlüğe rağmen 2 puan kaybedilen maçta; 12 günde 4 maça çıkan Sanchez ve Torreira dinlendirilirken, Barış Alper de sakatlanan Roland Sallai yerine ikinci yarıda oyuna girdi.

Aradan tam 770 gün geçti. Takımın en çok kazanan ikinci ismi Leroy Sane'nin umursamaz tavrı, büyük yatırım yapılan Rafael Leao'dan beklenen katkının tam manasıyla alınamaması, başarısız İlkay Gündoğan ve Lesley Ugochukwu hamlelerine karşın 4 yılın şampiyonu yine zirvede.

Lucas Torreira, bu sezon 14 maçta 1 gol attı ve 4 asistlik performans sergiledi.

Şifre: Kadro istikrarı

Tüm bu olumsuzlukları örten gerçekler var. Kalede Fernando Muslera sonrası Uğurcan Çakır'ın, ileri uçta Mauro Icardi sonrası Victor Osimhen'in eklendiği omurgadır başarının perde arkası.

Zira Galatasaray, ilk 11'in değişmezleri Sanchez, Barış Alper ve Torreira'nın ön plana çıktığı bir sınavdan daha galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk detayı

Sarı-kırmızılılar, 2016-2017 sezonu 32'nci haftasında Osmanlıspor maçıyla başlayıp, 2019-2020 sezonu 12'nci haftasında Başakşehir müsabakasıyla sona eren sürede 41 maç kaybetmemişti. Kulüp tarihine geçen seriye son veren isim, o dönem turuncu-lacivertli ekibi çalıştıran Okan Buruk olmuştu.