Devler Ligi, derbi... Buruk'un 30 günlük zor takvimi

Milli araya 4-0'lık Trabzonspor kâbusu ve bolca eleştiriyle giren Galatasaray'ı çok zorlu bir süreç bekliyor.

Liderlik koltuğunu devreden Okan Buruk'un öğrencileri, üst üste 5'inci şampiyonluk ve Avrupa sahnesinde başarı hedefinde yoğun fikstürle yola devam edecek.

Sarı-kırmızılılar, 9 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında art arda kritik sınavlara çıkacak.

Biri derbi olmak üzere 30 günde Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 8 karşılaşma var.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon son 16 takım arasına kaldı.

Yorucu maratonuna taraftarı önünde başlayacak sarı-kırmızılılar, 9 Ekim'deki Kasımpaşa müsabakasından 4 gün sonra yine sahasında bu defa dünya deviyle kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında rakip Barcelona.

Cubarsi, Balde, Pedri, Fermin Lopez, Olmo, Gordon, Yamal ve Raphinha gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Katalan ekibinin, 8 maç/36 gol istatisti, temsilcimizin henüz temposunu bulumadığı düşünüldüğünde can sıkıcı.

İspanyol basını, sakatlığı bulunan Raphinha'nın, Galatasaray maçına yetişeceğini yazdı.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile 17 Ekim'de deplasmanda oynayacak maç sonrası Devler Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e karşı deplasmanda mücadele verilecek.

Tarihler 26 Ekim'i gösterdiğinde ise Süper Lig, zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbiye sahne olacak. Heyecanla beklenen maçta Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan somn maç, sarı-kırmızılı ekibin 3-1 üstünlüğyle sonuçlandı.

Konyaspor ile 30 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak Aslan, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında 3 Kasım'da boy gösterecek. İstanbul'da yeni rakip Stuttgart olacak.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sergilediği performansla dikkat çeken ve liderlik koltuğunda oturan Amed Sportif Faaliyetler ile Buruk'un ekibi arasındaki müsabakanın tarihi 7 Kasım.

Son 4 sezonun şampiyon kadrosuna 80 milyon euroluk transfer gelse de, tat vermeyen futbol ve 6 haftada kaybedilen 5 puan var. Avrupa'ya da 3-1'lik Sporting yenilgisiyle kötü başlangıç da cabası. Bu süreç, "hazırda bekletilen" tepkileri tamamen kırmak için bir fırsat olarak görülebilir.

Rafael Leao için Milan'a 38 mlyon euro bonservis ödendi.

Galatasaray, eksiklikleri fazlasıyla hissedilen sakat oyuncuları Victor Osimhen ve Mario Lemina'ya milli arada kavuşacak. Fenerbahçe derbisini de kapsayan bu bir aylık takvimde alınacak sonuçlar, iki kulvar için de büyük önem taşıyor.