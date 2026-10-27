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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki! Kerem, Guendouzi ve Abdülkerim detayı

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki! Kerem, Guendouzi ve Abdülkerim detayı
Başlık ResmiFenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki! Kerem, Guendouzi ve Abdülkerim detayı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbinin ardından futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığını belirterek açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi'nin de adının geçtiği olayların incelenmesini ve sorumlulara disiplin yaptırımı uygulanmasını istedi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, dün akşam oynanan derbi karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin resmi açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları kınarken, sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, olayların Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başladığı, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırmasıyla tırmandığı ve Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçeli futbolcunun saçını çekmesiyle devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki! Kerem, Guendouzi ve Abdülkerim detayı
Başlık ResmiFenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki! Kerem, Guendouzi ve Abdülkerim detayı

FENERBAHÇE'DEN 'DERBİ GERGİNLİĞİ' TEPKİSİ

Yaşananların derbi gerginliği olarak geçiştirilemeyeceğini belirten Fenerbahçe, rekabetin ve maçın atmosferinin hiçbir koşulda futbolculara saldırmayı haklı gösteremeyeceğini kaydetti.

Rakip takım mensuplarının tutumunun gerilimi düşürmek yerine olayları körüklediği savunulan açıklamada, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan davranışların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki! Kerem, Guendouzi ve Abdülkerim detayı
Başlık ResmiFenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki! Kerem, Guendouzi ve Abdülkerim detayı

SORUMLULAR İÇİN DİSİPLİN YAPTIRIMI ÇAĞRISI

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulüp olarak sorumlulukla hareket ettiklerini bildiren Fenerbahçe, olaylara karışan herkesin eylemlerinin eksiksiz biçimde incelenmesini istedi.

Açıklamada, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımlarının hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanması gerektiği vurgulanarak, Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolunun sorumluları cezasız bırakmamak olduğu ifade edildi.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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