Osimhen geliyor: Derbiyi yine boş geçmedi, gözünü Icardi'nin rekoruna dikti

Galatasaray'ın 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinde başrol oynayan Victor Osimhen, bu sezon gol sayısını 9'a yükseltirken; eski takım arkadaşı Mario Icardi'nin rekoruna adım adım yaklaşıyor.

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Fenerbahçe maçında 2 gol atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 83'üncü resmi maçında 68'inci defa gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki santrfor, Galatasaray tarihinin en golcü futbolcuları listesinde 9'uncu sıraya yükseldi.

Victor Osimhen, bu sezon 9 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın en golcü 3'üncü yabancısı olan Osimhen, 10 gol daha atması hâlinde "kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu" konumundaki Mario Icardi'nin 77 gollük rekorunu geride bırakacak.

Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziaran'da biten Mauro Icardi, aylardır kulüpsüz durumda.

FENERBAHÇE DERBİLERİNİ BOŞ GEÇMİYOR

Osimhen, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı en çok gol atan yabancı futbolcular arasına girdi. Bu kategoride Nijeryalı yıldızla birlikte Wesley Sneijder ve Mirza Sejdic'in 3'er golü bulunuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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