Güreş görüntüleri yaşanan derbide yeni gelişme: PFDK sevkleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 2-1 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası merak konusu olan disiplin sevkleri belli oldu. Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı, Futbol Disiplin Talimatı’nın 44'üncü maddesi uyarınca "saldırı" (5-10 maç men) nedeniyle sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'den Archie Brown'ı, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44'üncü maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı.

TFF'den derbi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Sahaya giren güvenlik güçleri ve iki takım oyuncuları, kavganın büyümesini engelledi.

Galatasaray Kulübü futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Serhat Doğan'ın aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Archie Brown - Abdülkerim Bardakcı

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Archie Brown'un aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü görevlisi Ahmet Aytar'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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