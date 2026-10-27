Derbi sonrası Fenerbahçe'de sıcak saatler! İsmail Kartal kararı bekleniyor

Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüşme sona ererken, gözler yönetimden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği gündemde. Derbi yenilgisinin ardından taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamla ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

İSMAİL KARTAL'IN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüşme sona erdi.

Deneyimli teknik adamla yolların ayrılması ihtimali gündemde yer alırken, yönetim içinde farklı görüşlerin de bulunduğu belirtildi.

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GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin bu akşam yapacağı resmi açıklamayla teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin tartışmalara son vermeyi planladığı aktarıldı.

Yönetimin vereceği karar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulüpten yapılacak açıklamanın ardından Kartal'ın takımın başında kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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