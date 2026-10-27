Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Derbi sonrası Fenerbahçe'de sıcak saatler! İsmail Kartal kararı bekleniyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Derbi sonrası Fenerbahçe'de sıcak saatler! İsmail Kartal kararı bekleniyor
Başlık ResmiDerbi sonrası Fenerbahçe'de sıcak saatler! İsmail Kartal kararı bekleniyor

Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüşme sona ererken, gözler yönetimden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Kaydet
|

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği gündemde. Derbi yenilgisinin ardından taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamla ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Sezona müthiş başladı, 5 maçtır ortada yok!

İSMAİL KARTAL'IN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüşme sona erdi.

Deneyimli teknik adamla yolların ayrılması ihtimali gündemde yer alırken, yönetim içinde farklı görüşlerin de bulunduğu belirtildi.

Derbi sonrası Fenerbahçe'de sıcak saatler! İsmail Kartal kararı bekleniyor
Başlık ResmiDerbi sonrası Fenerbahçe'de sıcak saatler! İsmail Kartal kararı bekleniyor

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin bu akşam yapacağı resmi açıklamayla teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin tartışmalara son vermeyi planladığı aktarıldı.

Yönetimin vereceği karar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulüpten yapılacak açıklamanın ardından Kartal'ın takımın başında kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.