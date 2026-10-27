Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Sezona müthiş başladı, 5 maçtır ortada yok!

Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 2'nci derbi mağlubiyetini aldı. Yaz transfer döneminde takıma katılan Mason Greenwood, bu karşılaşmada da beklentileri karşılayamadı. Sezona flaş bir başlangıç yapan İngiliz yıldız, son 5 maçta sadece 1 gol kaydetti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı konuk oldu. Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertlilerin performansı yoğun eleştiri alırken, Mason Greenwood da hayal kırıklığı yaşattı.

Mason Greenwood, Galatasaray maçında 55'inci dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

SON 5 MAÇTA 1 GOL

Yaz transfer döneminde 39 milyon euro bonservisle Marsilya'dan gelen İngiliz futbolcu, sezona müthiş başlangıç yaptı. Fenerbahçe formasını 18 maçta giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol ve 4 asist ile taraftarın sevgisini kazandı. Ancak Süper Lig'de oynanan 8-0'lık Eyüpspor maçının ardından Greenwood'un performansında belirgin bir düşüş yaşandı. Eyüpspor karşısında 2 gol ve 1 asistlik katkı yapan Greenwood, son oynadığı 5 maçta 1 gol atabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a karşı gol kaydeden Greenwood, Devler Ligi'ndeki Aston Villa ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında skor katkısı veremedi.

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'de 18 karşılaşmada 1247 dakika sahada kaldı.

PENALTILARDAN 2'SİNİ KAÇIRDI

Fenerbahçe formasıyla 3 defa penaltı noktasına gelen yıldız oyuncu, Eyüpspor karşısında golü bulurken; Konyaspor ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltı atışını gole çeviremedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala