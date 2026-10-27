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Derbi bitti, "istifa" diye isyan etti: Fenerbahçe kimsenin babasının malı değil!

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Derbi bitti, "istifa" diye isyan etti: Fenerbahçe kimsenin babasının malı değil!
Başlık ResmiDerbi bitti, "istifa" diye isyan etti: Fenerbahçe kimsenin babasının malı değil!

Fenerbahçe'de 1993-1996 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Bülent Uygun, sarı-lacivertli takımın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ı hedef aldı.

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Teknik direktör Bülent Uygun, RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve Süper Lig'de 9 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

Bülent Uygun
Başlık ResmiBülent Uygun
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"KİMSİNİZ KARDEŞİM SİZ!"

55 yaşındaki eski futbolcu, "Burası kimsenin babasının malı değil. Burası Fenerbahçe; kimse Fenerbahçe'den üstün değil, kim olursan ol. Bizi biz yapan Fenerbahçe'dir, bizi biz yapan oynadığımız takımlardır. Kimsiniz kardeşim siz, ne zannediyorsunuz kendinizi? 'Yok ben Fenerbahçe'den büyüğüm, ben Fenerbahçe'yim' falan... Bana bir anlatın bakayım, siz nasıl bir Fenerbahçe'siniz? Fenerbahçe bu şekilde oynayamaz, Fenerbahçe bu şekilde mücadele edemez, Fenerbahçe'nin ruhu sahaya böyle yansıyamaz" dedi.

Fenerbahçe, 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.
Başlık ResmiFenerbahçe, 16 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

"BAZEN İSTİFA ETMEK DE HİZMETTİR"

İsmail Kartal'a istifa çağrısı yapan Bülent Uygun, "İster dünya yıldızı ol ister bir uzay yıldızı ol, fark etmez; o formayı giydiysen sahada hocanın dediğini yapacaksın. Baskıyı ona göre yapmıyorsun: Bir bakıyorum defans geri kaçıyor, hücumdaki hücuma prese gitmiyor; yalandan laylaylom... O zaman çıkma, o zaman oynama. Bazen istifa etmek de bir hizmettir. Herkesin beklentisi var. Sahada savaşan bir takım istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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