Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından kavga: Saha karıştı, iki kırmızı kart çıktı

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbinin ardından ortalık bir anda karıştı. Her iki takım oyuncularının karıştığı kavgayı polis güçlükle yatıştırırken iki futbolcu kırmızı kart gördü.

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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerken son düdüğün ardından kavga çıktı.

KEREM İLE SALLAI ARASINDA GERGİNLİK

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardında Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan sözlü atışma kavgaya dönüştü.

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POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

İki oyuncu arasında yaşanan kavgaya diğer oyuncuların da dahil olmasının ardından ortalık bir anda karışırken polis sahaya girdi. İki takım oyuncuları arasındaki arbedede Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı yerde kalırken diğer oyuncular ayırmaya çalıştı. Yaklaşık 3-4 dakikada süren kavga, polisin uğraşları sonucu sona erdi.

Derbi sonrası kavga anından

İKİ İSME KIRMIZI KART ÇIKTI

Olayların ardından Fenerbahçe'de Archie Brown, Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırıldı.

Derbi sonrası kavga anından

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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