Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından kavga: Saha karıştı, iki kırmızı kart çıktı
Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbinin ardından ortalık bir anda karıştı. Her iki takım oyuncularının karıştığı kavgayı polis güçlükle yatıştırırken iki futbolcu kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerken son düdüğün ardından kavga çıktı.
KEREM İLE SALLAI ARASINDA GERGİNLİK
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardında Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan sözlü atışma kavgaya dönüştü.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik
POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI
İki oyuncu arasında yaşanan kavgaya diğer oyuncuların da dahil olmasının ardından ortalık bir anda karışırken polis sahaya girdi. İki takım oyuncuları arasındaki arbedede Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı yerde kalırken diğer oyuncular ayırmaya çalıştı. Yaklaşık 3-4 dakikada süren kavga, polisin uğraşları sonucu sona erdi.
İKİ İSME KIRMIZI KART ÇIKTI
Olayların ardından Fenerbahçe'de Archie Brown, Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırıldı.