Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbinin 16. saniyesinde iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbide mücadelesinde tansiyon yükseldi.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk saniyelerinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı arasında tartışma çıktı.

Müsabakanın henüz 16. saniyede Lukaku ile Abdülkerim hava topu mücadelesine çıktı ve ardından iki oyuncu arasında tansiyon yükseldi.

Lukaku ile Abdülkerim arasındaki tartışmaya sahadaki birçok futbolcu dahil olurken oyun yaklaşık 1 dakika durakladı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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