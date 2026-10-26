Günün ilk derbisinde 3 gollü galibiyet

Galatasaray U19, PAF Ligi'nin dokuzuncu haftasında konuk ettiği Fenerbahçe U19 takımını 3-1 mağlup etti.

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U19 PAF Ligi 2026-2027 sezonu dokuzuncu hafta maçında Galatasaray U19, Fenerbahçe U19 takımı ile karşı karşıya geldi.

MAÇTA 4 GOL ATILDI

Bolluca Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Doruk Özsaraç kendi kalesine, 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Oğulcan Yançel kaydetti. Sarı lacivertlilerin tek golü ise 22. dakikada Çağrı Balta'dan geldi.

CİMBOM PUANINI 19 YAPTI

Bu galibiyetle Galatasaray U19 puanını 19 yaptı, Fenerbahçe U19 ise 13 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar U19 PAF Ligi 10. hafta maçında Konyaspor U19 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe U19 ise Göztepe'yi konuk edecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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