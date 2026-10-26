ÖZEL│Süper Lig'in eski yıldızlarından Osimhen'e övgü yağmuru: Avrupa devleri bin pişman

Süper Lig’in Nijeryalı eski yıldızlarından Simon Zenke ve Tijani Babangida, Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen hakkında Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Başarılı oyuncunun performansını, karakterini ve Türk futboluna etkisini öven iki eski futbolcu, yıldız ismin bugün saat 21.30'da başlayacak Fenerbahçe derbisine damga vuracağını belirtti.

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Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı 4-2'lik galibiyette "maçın adamı" seçildi. Sakatlık dönemini atlatan yıldız oyuncu, taraftarlardan tam not aldı. Türkiye'de unutulmaz izler bırakmış eski oyuncular Simon Zenke ve Tijani Babangida, başarılı forvetin formunu Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi.

ZENKE: ARSENAL VE MACHESTER'A ŞAŞIRDIM

Galatasaray’ın Napoli’den Osimhen’in bonservisini aldığı döneme değinen Zenke, “Bence Galatasaray için tam bir fırsat transferiydi çünkü transfer olduğu dönemde değeri 100 milyon eurodan fazlaydı. O sırada forvete ihtiyaç duyan Arsenal ve Manchester United gibi büyük Avrupa kulüplerinden hiçbirinin onun peşine düşmemiş olmasına gerçekten şaşırmıştım. Sanırım Türkiye'deki performansını gördükten sonra şimdi pişman olmuşlardır.” dedi.

Simon Zenke

“TAKIMIN KALBİ”

Osimhen’in teknik özellikleriyle ilgili tespitlerde bulunan Zenke, “Benim ‘modern forvet’ olarak adlandırdığım türden bir oyuncu; hızlı, güçlü, topu iyi saklıyor, çok iyi pres yapıyor, gol atıyor ve hatta savunmaya da katkı sağlıyor. Milli takıma gelince; o, takımın son derece kilit bir parçası. Milli takımda oynadığı dönemle oynamadığı dönemi kıyasladığınızda, aradaki fark gece ile gündüz kadar belirgin. Osimhen, takımın adeta kalbi. Onunla birlikte oynamayı çok isterdim; ortak özelliklerimiz sayesinde birbirimizin işini kolaylaştırırdık. Savunma oyuncuları için tam bir kâbus olurduk.” diye konuştu.

“BÜYÜK MAÇLARIN OYUNCUSU”

Nijeryalı yıldızın son dönemdeki futboluna ve bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisine vurgu yapan eski futbolcu, “Sergilediği performanslara şaşırmıyorum çünkü golcülüğünü her zaman kanıtlamış bir oyuncu. Forma giydiği tüm takımlarda goller atmayı başardı. Onun adına çok mutluyum. Osimhen, aynı zamanda büyük maçların da oyuncusu; bu akşam Fenerbahçe karşısında da iyi bir performans sergilemesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiriyor.

“TEPKİLERİ KİŞİSEL DEĞİL”

27 yaşındaki futbolcunun son haftalardaki gergin yapısının anlaşılabilir olduğuna dikkat çeken Simon Zenke, “Osimhen, oldukça duygusal bir oyuncu; sahada her şeyini ortaya koyuyor ve takım arkadaşlarından da aynısını bekliyor. Bazen sınırı aştığı anlar olsa da takım arkadaşları onun bir kazanan olduğunu anlamalı ve gösterdiği bazı tepkileri kişisel algılamamalılar.” sözlerini sarf etti.

“LİGİ YİNE KAZANIRLAR”

Sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar üç kupa zaferi yaşayan başarılı oyuncunun bu hedefine yine ulaşacağını savunan Zenke, sözlerini şöyle tamamladı:

Evet, futbol bir takım sporudur. Galatasaray, lig şampiyonluklarını takım olarak kazandı ancak Osimhen’in gollerinin büyük katkısı oldu. Osimhen’le beraber çok güçlü bir kadroya sahip oldukları için lig şampiyonluğunu yine kazanacaklarını düşünüyorum.

BABANGIDA: DEĞERİ DAHA FAZLA

Süper Lig’in bir başka eski yıldızı Tijani Babangida ise, Osimhen’in Avrupa’nın büyük kulüplerinde de oynayabilecek kapasitede olduğunu söyleyerek, “Gördüğünüz gibi Osimhen, şu anda dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Bunu lig maçlarından ve Şampiyonlar Ligi'nden görebilirsiniz. Normal şartlarda Galatasaray'dan çok daha büyük bir kulüpte oynuyor olması gerekirdi. Değeri bu miktardan daha yüksek olabilir.” dedi.

Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.

“TAM BİR SAVAŞÇI”

Nijeryalı oyuncunun maç içindeki hırslı görüntüsüne vurgu yapan Babangida, yıldız isme tavsiyelerde bulunarak şöyle devam etti:

Osimhen, fazlasıyla duygusal biri ve her zaman kazanmak istiyor. İşler iyi gitmediğinde ise kaygısı dışa yansıyor. Dolayısıyla oyuncuların bu tür durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri gerekiyor. Performansı mükemmel. O, her zaman gol atmaya çalışan ve aynı zamanda takım arkadaşlarına da yardımcı olan bir savaşçı. Maç kaybetmekten nefret ediyor.

“DERBİDE GÖZLER OSIMHEN’DE OLACAK”

Sarı-kırmızılıların Osimhen önderliğinde ligde ve Avrupa’da başarıya ulaşacağını söyleyen eski yıldız, ayrıca bu akşamki derbiye de parantez açarak, “Bence bu yıl Avrupa'da geçen sezona kıyasla biraz daha ileri gidecekler. Ligde veya turnuva maçlarında ise şampiyonluğa ulaşmaları muhtemel. Bu sezon kesinlikle bir kupa kazanacaklardır. Ayrıca büyük meydan okumaları sever. Fenerbahçe maçında da kesinlikle iyi bir performans sergileyecektir. Derbide gözlerin üzerinde olacağı kişi Osimhen olacak.” diye konuştu.

“DAHA FAZLA GOL ATTIRIRDIM”

Süper Lig’de forma giydiği dönem genellikle kanat pozisyonlarında oynayan Tijani Babangida, Osimhen ile beraber oynama şansı olsaydı yıldız ismin performansına direkt etki edebileceğini söyledi. Nijeryalı eski oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

Evet, birlikte oynasaydık daha fazla gol atardı çünkü o benim önceliğim olacaktı. Top ayağımdayken forvete odaklanırım ve onun kesinlikle daha fazla gol atmasını sağlardım.

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