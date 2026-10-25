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Galatasaray yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını açtı! Dev maça dev prim

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Galatasaray yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını açtı! Dev maça dev prim
Başlık ResmiGalatasaray yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını açtı! Dev maça dev prim

Lille galibiyeti sonrasında 700 bin avro prim açıklayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı için primi iki katına çıkardı, oyuncuları mest etti…

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Üst üste beşinci şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray’da yönetim hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Ligde haftalardır liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, kendi sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi oyuncuları mest eden bir karar aldı.

1,5 MİLYON AVRO PRİM SÖZÜ

Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray’da yönetim, oyunculara toplam 700 bin avroluk prim dağıtma kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar, derbi için bu rakamı iki katından fazlasına çıkardı. Başkan Dursun Özbek, derbiden de zaferle ayrılmaları hâlinde oyunculara 1,5 milyon avro prim sözü verdi.

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LEAO VE BARIŞ ALPER MAÇA YETİŞECEK

Lille galibiyetiyle dev derbi öncesi büyük moral bulan Galatasaray’da oyuncular, gelen bu haberle daha da coştu. Teknik direktör Okan Buruk, derbi zaferi için kolları sıvadı. Sakatlardan gelen iyi haberler Buruk’un yüzünü güldürdü. Leao ve Barış Alper’in de maça yetişecek olmasıyla sarı kırmızılılar bu sezon ilk defa bir maça tam kadro çıkacak.

LEMINA SAHNEYE

Kanatlarda Barış ile Yunus’u kullanacak olan Buruk, Lille maçına göre tek değişiklik yapacak. Sara’yı kulübeye çekmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, orta sahada savunma yönü daha kuvvetli olan Lemina’yı kullanmayı planlıyor.

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