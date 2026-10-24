Galatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır: Okan Buruk derbi 11'ini belirledi
Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi akşamı Fenerbahçe ile taraftarı önünde oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.
Galatasaray, liderlik koltupunda oturduğu Trendyol Süper Lig’in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi maçın hazırlıklarını sürdüren ev sahibinde teknik patron Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i netleştiriyor.
TANDEM SANCHEZ-ABDÜLKERİM
Kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruyacağı Galatasaray'da savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs forma giyecek. Stoper tandemini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.
10 NUMARADA BATRAKOV
TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisinin önünde son maçların formda ismi Aleksey Batrakov görev yapacak.
SAĞDA YUNUS, SOLDA BARIŞ ALPER
Kanatlarda sağda Yunus Akgün'ün, soldaysa -ağrılarının azalması halinde- Barış Alper Yılmaz forma giymesi bekleniyor. İleri uçta da yıldız santrfor Victor Osimhen, Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.