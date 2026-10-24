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Spor

Galatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır: Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

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Galatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır: Okan Buruk derbi 11'ini belirledi
Başlık ResmiGalatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır: Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi akşamı Fenerbahçe ile taraftarı önünde oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

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Galatasaray, liderlik koltupunda oturduğu Trendyol Süper Lig’in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi maçın hazırlıklarını sürdüren ev sahibinde teknik patron Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i netleştiriyor.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

TANDEM SANCHEZ-ABDÜLKERİM

Kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruyacağı Galatasaray'da savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs forma giyecek. Stoper tandemini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.

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10 NUMARADA BATRAKOV

TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisinin önünde son maçların formda ismi Aleksey Batrakov görev yapacak.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

SAĞDA YUNUS, SOLDA BARIŞ ALPER

Kanatlarda sağda Yunus Akgün'ün, soldaysa -ağrılarının azalması halinde- Barış Alper Yılmaz forma giymesi bekleniyor. İleri uçta da yıldız santrfor Victor Osimhen, Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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