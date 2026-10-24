Galatasaray gerçekte, Fenerbahçe istatistikte lider

Pazartesi Rams Park’taki dev derbi öncesi iki takımı tartıya çıkardık. Fenerbahçe ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımı. Evinde 39 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray ise en çok şut çeken ekibi. Dönen toplar, kanat beklerin katkısı ve duran top organizasyonları belirleyici olacak…

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Avrupa maceraları dönüşünde Süper Lig’de derbi ateşi futbolseverleri bekliyor. Lider Galatasaray ile 3 puan gerisindeki Fenerbahçe, pazartesi günü Rams Park’ta kozlarını paylaşacak. Bu dev maç öncesinde iki takımı da tartıya çıkardık. İstatistikler, iki takımın oyun kimliklerini net biçimde ortaya koyuyor. Hücum tarafında Fenerbahçe daha verimli görünüyor. Sarı lacivertliler maç başına 2,75 gol atarken (toplam 22), Galatasaray 2,13 ortalama ile 17 golde kaldı. Fenerbahçe’nin şut dönüşüm oranı daha yüksek; büyük fırsatları değerlendirmede öne çıkıyor.

ASLAN BOMBALIYOR

Galatasaray ise maç başına yaklaşık 22 şutla ligin en çok şut çeken takımlarından biri. Ancak şut hacminin gol sayısına yansıması sınırlı kalıyor. Victor Osimhen 6 golle Galatasaray’ın hücumunun lokomotifi olurken, Fenerbahçe’de Vedat Muriç 7, Mason Greenwood 4 golle etkili isimler. Savunmada fark daha belirgin. Fenerbahçe kalesinde sadece 6 gol gördü (maç başına 0,75) ve ‘clean sheet’ (temiz sayfa) oranında yüzde 60’ın üzerinde. Galatasaray ise 11 gol yedi (1,38 ortalama) ve bu konudaki oranı daha düşük.

Galatasaray Futbol Takımı

FENER İYİ SAVUNUYOR

Sarı lacivertlilerin defansif organizasyonu ve kaleci performansı, ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olmalarını sağladı. Ederson, ligde çıktığı 7 maçın 5’inde kalesini gole kapattı. Galatasaray ise topa sahip olup baskı kurarken arka planda zaman zaman açıklar veriyor. Özetle Fenerbahçe hem daha üretken hem de daha güvenli bir savunmayla öne çıkarken, Galatasaray şut üstünlüğü ve istikrarlı puan toplama gücüyle liderliğini koruyor. 26 Ekim’deki derbi, bu iki farklı profilin çarpışması olacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı

TEMPOYU ARTIRIN

Şampiyonlar Ligi’nden 4-2’lik Lille zaferiyle dönen Galatasaray, artık gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı kırmızılıların iki ayrı kulvarda elde ettiği istatistiklerde göze çarpan en önemli detay koşu mesafeleri oldu. Şampiyonlar Ligi’ndeki üç maçından birini kazanıp ikisini kaybeden sarı kırmızılılar dev arenada ortalama 114 km mesafe katetti. Cimbom bununla birlikte ligde 99 km’lik koşu mesafesiyle yani 5 km daha az koşarak ‘idare’ ederken, haftalardır zirveyi de kaptırmadı. Oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Okan Buruk “Şampiyonlar Ligi’ndeki gibi tempolu bir oyun istiyorum” dedi.

Okan Buruk

MAÇ GÜNÜ NETLEŞECEK



Derbi öncesi Nathan Ake’nin sakatlığı Fenerbahçe’nin planlarını altüst etti. Teknik direktör İsmail Kartal, bu sezon bütün maçlara ilk on birde çıkan Hollandalının yokluğunda savunma hattını nasıl oluşturacağına henüz karar vermiş değil. Kojo Oppong mevkii itibarıyla Skriniar’ın partneri olmaya en yakın aday olsa da Kartal, Tovuz maçında stoperde kusursuz bir performans sergileyen Archie Brown’u da önemli bir alternatif olarak değerlendiriyor. İsmail Hoca’nın, ateşli derbide genç Oppong’u kullanmaktansa Brown’u stopere çekip, sol beki Levent’e emanet etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı

Dönen Topları Kim Toplayacak?

Galatasaray’ın baskı kurduğu anlarda veya Fenerbahçe’nin uzun toplarında, ceza sahası yayına düşen ikinci topları (dönen topları) alan takım maçın temposunu belirleyecek. Torreira-Sara ikilisinin mi yoksa Kante-Guendouzi ikilisinin mi bu bölgeye hükmedeceği kritik.

Kanat Beklerinin Arkası

Galatasaray beklerinin hücuma sık sık katılması, Fenerbahçe’de Greenwood ve Kerem için bulunmaz fırsatlar sunabilir. Fenerbahçe kanatlarının beklerini ne kadar geriye koşturacağı veya bu boşlukları ne kadar cezalandıracağı maçın kırılma noktası olur.

Duran Top Organizasyonları

İki takım da duran toplarda (özellikle Gabriel Sara’nın adrese teslim ortaları ve Fenerbahçe’nin uzun stoperleri) çok etkili. Kilidi açmakta zorlanan tarafın imdadına duran top varyasyonları yetişebilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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