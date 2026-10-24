Derbi el yakıyor: Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında lider Galatasaray (19 puan) ve 3'üncü sıradaki Fenerbahçe (16 puan), 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, dev derbi için bilet fiyatlarını duyurdu. En pahalı bilet 60 bin TL olurken, en uygun bilet ise 2 bin 800 TL olarak belirlendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:

Premium Kategori: 60 bin TL

Delux Kategori: 58 bin TL

Lux Kategori: 56 bin TL

Classic Kategori: 55 bin TL

Kategori 1: 40 bin TL

Kategori 2: 35 bin TL

Kategori 3: 30 bin TL

Kategori 4: 25 bin TL

Kategori 5: 22 bin 500 TL

Kategori 6: 20 bin TL

Kategori 7: 18 bin TL

Kategori 8: 14 bin TL

Kategori 9: 12 bin TL

Kategori 10: 3 bin 250 TL

Kategori 11: 2 bin 800 TL

Misafir: 2 bin 800 TL

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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