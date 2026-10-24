Derbi el yakıyor: Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı
Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında lider Galatasaray (19 puan) ve 3'üncü sıradaki Fenerbahçe (16 puan), 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, dev derbi için bilet fiyatlarını duyurdu. En pahalı bilet 60 bin TL olurken, en uygun bilet ise 2 bin 800 TL olarak belirlendi.
Galatasaray-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:
Premium Kategori: 60 bin TL
Delux Kategori: 58 bin TL
Lux Kategori: 56 bin TL
Classic Kategori: 55 bin TL
Kategori 1: 40 bin TL
Kategori 2: 35 bin TL
Kategori 3: 30 bin TL
Kategori 4: 25 bin TL
Kategori 5: 22 bin 500 TL
Kategori 6: 20 bin TL
Kategori 7: 18 bin TL
Kategori 8: 14 bin TL
Kategori 9: 12 bin TL
Kategori 10: 3 bin 250 TL
Kategori 11: 2 bin 800 TL
Misafir: 2 bin 800 TL