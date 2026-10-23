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Fenerbahçe efsanesinin Kerem Aktürkoğlu çıkışı: Derbi öncesi Galatasaray iddiası

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Fenerbahçe efsanesinin Kerem Aktürkoğlu çıkışı: Derbi öncesi Galatasaray iddiası
Başlık ResmiFenerbahçe efsanesinin Kerem Aktürkoğlu çıkışı: Derbi öncesi Galatasaray iddiası

Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında forma giyen ve 2019-2021 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli takımın eleştirilen oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yorumuyla dikkat çekti.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da Aslantepe'de kozlarını paylaşacak. Zirve yarışında sonucu merakla beklenen derbi maçı öncesi Volkan Demirel'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 14 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
Başlık ResmiKerem Aktürkoğlu, bu sezon 14 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

"KEREM MUHAKKAK OYNAMALI"

Kısa Paslar YouTube kanalında konuşan 44 yaşındaki eski milli kaleci, "Derbide bir taraf Kerem Aktürkoğlu, bir taraf Oğuz Aydın olabilir. Kerem, Galatasaray'dan geldiği için bu maç muhakkak oynaması lazım. Bunlar psikolojik taraflardır" dedi.

Milli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 179 maçta 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.
Başlık ResmiMilli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 179 maçta 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

"GALATASARAY'A GOL ATAR, HER ŞEY UNUTULUR"

Aktürkoğlu'nun 4 sezon sezon sarı-kırmızılı fornayı giydiğini hatırlatan Volkan Demirel, "Kerem, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelmiş, o sahaya çıkması lazım. Slavia Prag maçında kötü oynamış, taraftarı alkışlamış… Bak, fırsat. Galatasaray'a bir gol atar bütün her şey unutulur. Bunlar psikolojik üstünlüktür" ifadelerini kullandı.

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