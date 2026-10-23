Galatasaray gözünü Fenerbahçe'ye dikti: Zafer sözü verildi

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille’i Fransa’da parçalayan Galatasaray gözünü derbiye dikti. Sarı kırmızılılarda oyuncular kendi sahalarında oynayacakları maçı kazanacaklarına dair söz verdi.

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Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçını kaybeden Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille’i yenerek Avrupa’daki iddiasını yeniden ortaya koydu. Fransa seyahati öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Bu maç bizim Şampiyonlar Ligi’ndeki gidişatımızı belirleyecek. Tam bir kırılma maçı. Yenersek sonuna kadar gideriz. Sporting ve Barcelona maçlarının ilk yarılarında oynadığımız oyunu sergilersek Fransa’dan zaferle döneriz” sözlerini kullanan Teknik Direktör Okan Buruk, maçtan sonra da soyunma odasında yeni hedefi gösterdi.

KAPTANLAR SÖZ VERDİ

Lille karşısında alınan 4-2’lik galibiyetin büyük moral verdiğini ve derbi öncesinde psikolojik üstünlüğü ele geçirdiklerini belirten Buruk, “Fenerbahçe’yi yenersek 5. şampiyonluk ufukta görünür” dedi. Oyuncular da kendi sahalarında oynayacakları maçı kazanacaklarına dair söz verdi. Takımın tecrübeli oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır, gerçek Galatasaray’ı sahaya yansıttıklarını söyledi. Takımın golcüsü Osimhen ise “Derbiyi kazanmak, şampiyonluk yolunda neredeyse yarı yolu katetmek demek” diye konuştu.

Galatasaray Futbol Takımı

BATRAKOV BÜYÜLÜYOR

G.Saray’ın genç 10 numarası Batrakov, Devler Ligi’nde kendini göstermeye başladı. Barcelona’dan sonra Lille’e de gol atan Rus yıldız bir anda takımın gözdesi hâline geldi. Kısa boyuna rağmen Lille’e kafa golü atan ve dördüncü golde de rolü büyük olan Batrakov’un yerine “Maçın Oyuncusu” ödülünün Osimhen’e gitmesi şaşkınlıkla karşılandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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