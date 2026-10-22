Dünya devi, Can Uzun'un peşinde: Beklenti 60 milyon avro

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in, sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alan milli futbolcu Can Uzun için harekete geçtiği ve kulübü Frankfurt'un bonservis beklentisinin 60 milyon avro olduğu belirtildi.

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Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun için İngiliz devi Arsenal temas kurdu.

ARSENAL TAKİPTE

İngiliz basınından Caught Offside, 20 yaşındaki milli yıldız için başta Arsenal olmak üzere Aston Villa, Brighton ve Everton'ın devrede olduğunu yazdı.

BEKLENTİ 60 MİLYON AVRO

Bundesliga'daki performansıyla dikkat çeken 10 numaranın gelecek yaz transfer döneminde birçok takımla anılmasının beklendiği ve Alman ekibinin 60 milyon avro bonservis talep ettiği kaydedildi. Galatasaray, sezon başında Can Uzun'un transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile yoğun pazarlıklar yapmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Can Uzun

CAN'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Alman ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 6 resmi maçta forma giyen Can Uzun, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 65 maçta görev yapan genç orta saha, 19 gol ve 12 asist yaptı.

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