Hezimet sonrası İngiliz devi karıştı! Bruno Fernandes'ten olay tepki: Hocanın işi

Şampiyonlar Ligi’nde Serie A ekibi Como’ya deplasmanda 4-1 yenilen Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, karşılaşmanın ardından isim vermeden teknik direktör Michael Carrick'e eleştiride bulundu. Portekizli yıldız, taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

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Manchester United'ın deplasmanda Como'ya 4-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından TNT Sports'a konuşan Bruno Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın özgüvenini artırdığını savundu.

"BUNU GÖRMEK BENİM İŞİM DEĞİL"

Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Portekizli futbolcu, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi" cevabını verdi.

Basın toplantısında Fernandes'in sözleri hatırlatılan Michael Carrick, hangi sistem ve taktik uygulanırsa uygulansın, oyuncular ileri ve geri koşmadığı sürece kazanmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Sezona Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'ye yenilerek başlayan Manchester United, 11 maçta sadece Ipswich Town ve Azerbaycan ekibi Sabah karşısında 3 puan aldı.

CARRICK TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından oyuncularının yanına gitmeyen ve deplasmana gelen yaklaşık 700 Manchester United taraftarını selamlayan Carrick, "takımın sergilediği oyunun kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Taraftarlardan özür dileyen 45 yaşındaki İngiliz teknik adam, kendi geleceğiyle ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.

Premier Lig'de 13'üncü sırada bulunan Manchester ekibi, 25 Ekim Pazar günü sahasında Bournemouth'u konuk edecek.

BİR HAFTADA İKİNCİ ELEŞTİRİ

Kaptan Fernandes'in eleştirisi, Manchester United'da bir hafta içinde kamuoyu önünde yapılan ikinci eleştiri oldu. Manchester ekibinin 13 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından savunma oyuncusu Lisandro Martinez, kulüp yönetimini yaz transfer döneminde kadroya yeterli yatırım yapmamakla eleştirmişti. Teknik direktörün sürekli değiştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak Carrick’e destek veren Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öfke ve hayal kırıklığıyla demeç verdiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz sezon göreve gelen Carrick, 17 maçın 12'sini kazanarak Manchester United’ı 2 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi’ne taşımış ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kulübün yaz transfer döneminde 3 orta saha oyuncusu almasına karşın sol bek ve forvet bölgelerine takviye yapmaması eleştiri konusu olmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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