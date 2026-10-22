Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tahmini ve olay iddia: Oran bile verdi!

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi akşamı RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili 2 çarpıcı iddia ortaya attı.

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Tümer Metin, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tümer Metin

"YÜZDE 51 GALATASARAY KAZANIR"

Asist Analiz'de konuşan 52 yaşındaki eski futbolcu, derbide sarı-kırmızılı takımın ev sahibi avantajıyla bir adım önde olduğunu belirtti. Tümer Metin, dev maçın sonucu için "Yüzde 51 Galatasaray kazanır" tahmininde bulundu.

Galatasaray, 19 puanla lider; Fenerbahçe, 16 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

"1-0'DA BİLE GİDER"

Sarı-lacivertli ekibin derbi maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda teknik direktör İsmail Kartal'ın akıbetiyle ilgili ise Tümer Metin, "Galatasaray 1-0 kazansa bile İsmail Kartal gider" iddiasını ortaya attı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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