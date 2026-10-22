Osimhen'den gerginlik cevabı ve Fenerbahçe derbisi sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Sahada gergin olmadığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Dışarıdan gergin gözüküyor olabiliriz ama o aslında gerginlik değil. O aslında gösterdiğimiz bir reaksiyon. Topla nasıl oynayacağımı ve nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi santrforlarından bir tanesiyim" dedi.

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Victor Osimhen, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lille'in zorlu bir rakip olduğunu bildiklerini belirten Osimhen, "Güzel bir maç çıkardık. Bu zor maç için hazırlanmıştık. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçta bize sürekli destek oldular. Bundan sonra da maç maç gidip her müsabakamızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki bu fikstürde Paris Saint-Germain gibi zorlu bir maç var ama zaten Şampiyonlar Ligi müsabakaları her zaman zor olur." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE SAHA AVANTAJIMIZ OLACAK"

Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisine değinen Osimhen, "Derbilerde gerçekten duygu yüklü oyunlar oluyor. Bu maçlarda kaos da oluyor. Derbilerin hepsini kazanmak, şampiyonluk için çok önemli. Evimizde oynayacağız ve avantajımız olacak. En iyi şekilde bu maçı bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Nijeryalı golcü, uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını kaydederek, "Gerçekten harika bir galibiyet aldık. Takım performansından ötürü mutluyum. Herkes maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Çok zorlu bir rakibe karşı mücadele ettik. Sezon sonunda bu galibiyetin bize neler kazandırdığına bakacağız." dedi.

Lille - Galatasaray

"BARCELONA'YA KARŞI ZORLANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Galatasaray'ın önceki Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendiren Osimhen, "Sporting maçında sakattım. Bu yüzden onlara karşı oynayamadım. Barcelona'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından birine sahipler. Lamine Yamal, Rodri ve Pedri gibi çok önemli oyuncuları var. Barcelona'ya karşı zorlanacağımızı biliyorduk. Lille'in de zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Takım olarak en iyisini yapıp iyi reaksiyon gösterdik." diye konuştu.

Lille - Galatasaray

"DIŞARIDAN GERGİN GÖZÜKÜYOR OLABİLİRİZ AMA DEĞİLİZ"

Gergin bir insan olmadığını belirten Osimhen, "Çoğu zaman öyle gözüküyor. Oyuncularla ilgili öyle yorumlar yapılıyor ama biz her zaman sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediğiniz şeyler olmayabiliyor. Dışarıdan gergin gözüküyor olabiliriz ama o aslında gerginlik değil. O aslında gösterdiğimiz bir reaksiyon. Topla nasıl oynayacağımı ve nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi santrforlarından bir tanesiyim. Buralara takılmıyorum. İstediğimiz şeyler olunca mutlu oluyoruz. Hiçbir birey kulübün üstünde değildir. Baktığımız zaman takım kolektif bir şekilde mücadele ediyor ve biz de bunu en iyi şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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