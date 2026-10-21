Okan Buruk'tan Lille zaferi sonrası derbi mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4 golle mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Güzel bir galibiyet aldıklarını ancak bu maçı unutup derbiye odaklanmaları gerektiğini belirten Buruk, turnuvanın son haftasındaki PSG maçına turu garantilemiş olarak gitmeye hedeflediklerini kaydetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i 4-2 mağlup ederek ilk puanlarını alan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası konuştu.

"HEDEFİMİZ BU MAÇI UNUTUP DERBİYE ODAKLANMAK"

Önce Lille'i yenip sonra derbiyi kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Okan Buruk, "Doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Hedefimiz bu maçı unutup, tabii ki güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama 5 gün sonra bir derbi var." şeklinde konuştu.

"PSG MAÇINA TUR ATLAMIŞ OLARAK GİTMEK İSTİYORUZ"

Devler Ligi'nde PSG maçına turu garantileyip gitmek istediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Geçen sene sadece Ajax maçında bunu tatmıştık. Lizbon maçını alamadık ama burada bir deplasman galibiyeti çok sevindirici. Puan durumundaki yerimizi yükseltmek mutlu etti. Bu 5 maç çok kritik. Geçen sene son maça daha garanti gitmiştik. Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz. Birinci galibiyeti aldık. Kazandığımız için mutluyum. Aynı istek ve aynı konsantrasyonla başladık ve bitirdik. Hep önde oynamaya çalıştık. Geriye düştük ve öne geçtik. Geri düşünce de tepki verdik. 90 dakikaya yaydık oyunu. Oyun disiplinini bırakmadık. İyi çıkışlar yapsaydık skoru büyütebilirdik." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk

"GÜZEL BİR MAÇ GEÇTİ"

Kornerden attıkları gole çalıştıklarını söyleyen Buruk, "Psikolojik olarak yaşıyorsunuz. 2-1 sonrası gol pozisyonuna girmeye çok yaklaştık ama becerili işler gerekiyordu. Sallai'nin ikinci goldeki klas hareketleri, Batrakov'un doğru yerde olmasıyla 2-2 oldu. 2-2'ye gelince ikinci yarı oyunu geliştirdik. Korner golüne çalışmıştık. Lig maçında ön direkte vurdurdular, Arsenal'e karşı vurdurdular. Böyle golü bulmak da ayrıca sevindirici. 3-2'den sonra özgüvenimiz yükseldi. Güzel bir maç geçti. İyi oynamak ve kazanmak ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

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