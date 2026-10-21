Lille - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Devler Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, Fransa deplasmanında ilk puanlarını almayı hedefliyor. Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi. Her iki takım da ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesi takımların 11'leri netleşti.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Davide Ancelotti'nin çalıştırdığı Fransa ekibi Lille ile karşılaşıyor. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Diaoune

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

LEAO OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle görev alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek.

Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak.

Ayrıca dün antrenmanın tamamında takımla çalışan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.

OSİMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek.

Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

LİLLE'DE TANIDIK İSİMLER

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.

Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.

LİLLE'DE EKSİKLER

Fransa ekibi Lille'de maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.

Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak.

LİLLE, LİGUE 1'DE 4. SIRADA BULUNUYOR

Lille, mücadele ettiği Ligue 1'de şu anda 4. sırada yer alıyor.

Son maçında 7. haftada konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, ligde sezon başından beri 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 10 kez ağları sarsan Lille, kalesinde 5 gole engel olamadı.

FRANSA EKİBİ, SON 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA KALESİNİ KAPATAMADI

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.

Son olarak 2 Ekim 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İspanya devi Real Madrid'i 1-0 yenen Lille, bu organizasyonda sonraki 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Fransa ekibi, söz konusu son 10 maçta 4'er galibiyet ile mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Lille, ayrıca son 3 Şampiyonlar Ligi maçından da mağlup ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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