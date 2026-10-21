Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Yunus Akgün, Galatasaray tarihine geçti: Osimhen'in rekorunu kırdı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yunus Akgün, Galatasaray tarihine geçti: Osimhen'in rekorunu kırdı
Başlık ResmiYunus Akgün, Galatasaray tarihine geçti: Osimhen'in rekorunu kırdı

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille mücadelesinin henüz 65. saniyesinde attığı golle tarihe geçti.

Kaydet
|

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, attığı golle rekora imza attı.

GALATASARAY'IN EN ERKEN GOLÜ

İlk düdükten sadece 65 saniye sonra Lille filelerini havalandıran Yunus, sarı kırmızılı ekibi öne geçirdi. Milli futbolcunun attığı bu gol, Galatasaray'ın organizasyon tarihinde kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI

Yunus Akgün, 22 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında ağları havalandıran Victor Osimhen'in rekorunu geride bıraktı.

ÖNERİLEN HABERLER
Sörloth transferi için çalışmalar şimdiden başladı
SPOR

Sörloth transferi için çalışmalar şimdiden başladı

BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Devler Ligi'nde 2 kez fileleri havalandıran Yunus, turnuvadaki toplam gol sayısını 3'e çıkardı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.