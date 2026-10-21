Yunus Akgün, Galatasaray tarihine geçti: Osimhen'in rekorunu kırdı
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille mücadelesinin henüz 65. saniyesinde attığı golle tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, attığı golle rekora imza attı.
GALATASARAY'IN EN ERKEN GOLÜ
İlk düdükten sadece 65 saniye sonra Lille filelerini havalandıran Yunus, sarı kırmızılı ekibi öne geçirdi. Milli futbolcunun attığı bu gol, Galatasaray'ın organizasyon tarihinde kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti.
OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI
Yunus Akgün, 22 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında ağları havalandıran Victor Osimhen'in rekorunu geride bıraktı.
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BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Devler Ligi'nde 2 kez fileleri havalandıran Yunus, turnuvadaki toplam gol sayısını 3'e çıkardı.