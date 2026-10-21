Sörloth transferi için çalışmalar şimdiden başladı

İtalya Serie A devi Juventus'un, adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

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Kariyerine İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de devam eden ve Süper Lig devleriyle sık sık anılan Alexander Sörloth için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER SICAK BAKIYOR

Tutto Mercato'nun haberine göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Juventus, 30 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Yaşadığı sakatlık sonrası formasını Jonathan David'e kaptıran Norveçli golcünün, ayrılığa sıcak bakacağı ve İspanyol devinin de buna izin verebileceği aktarıldı.

Alexander Sörloth

ATLATICO KARNESİ

2026-2027 sezonunda Atletico ile yalnızca 2 maça çıkabilen Alexander Sörloth, 20 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi. İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda 109 maçta görev yapan yıldız forvet, 44 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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