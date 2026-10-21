Avrupa devine kötü haber: Çapraz bağları koptu, Galatasaray maçında yok

Paris Saint-Germain, Barcelona maçında sakatlık geçiren Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. 25 yaşındaki Gürcü yıldız, Ocak 2027'de Galatasaray'a karşı takımını yalnız bırakacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'dan kötü haber geldi. Fransız kulübü, Gürcü yıldızın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu duyurdu.

Barcelonalı Xavi Espart ile 59'uncu dakikasında girdiği mücadelede sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia, acı içinde yerde kaldı. Sağ ayağının üzerine basamayan oyuncu, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk etti.

PSG'nin sakatlık açıklamasında, "Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek" ifadelerine yer verildi.

Khvicha Kvaratskhelia'nın güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

Bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağlayan kanat oyuncusunun, en az 6-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kvaratskhelia, 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak PSG-Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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