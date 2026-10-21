Avrupa devine kötü haber: Çapraz bağları koptu, Galatasaray maçında yok
Paris Saint-Germain, Barcelona maçında sakatlık geçiren Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. 25 yaşındaki Gürcü yıldız, Ocak 2027'de Galatasaray'a karşı takımını yalnız bırakacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'dan kötü haber geldi. Fransız kulübü, Gürcü yıldızın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu duyurdu.
PSG'nin sakatlık açıklamasında, "Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek" ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK
Bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağlayan kanat oyuncusunun, en az 6-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kvaratskhelia, 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak PSG-Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.