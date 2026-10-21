Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Avrupa devine kötü haber: Çapraz bağları koptu, Galatasaray maçında yok

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Avrupa devine kötü haber: Çapraz bağları koptu, Galatasaray maçında yok
Başlık ResmiAvrupa devine kötü haber: Çapraz bağları koptu, Galatasaray maçında yok

Paris Saint-Germain, Barcelona maçında sakatlık geçiren Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. 25 yaşındaki Gürcü yıldız, Ocak 2027'de Galatasaray'a karşı takımını yalnız bırakacak.

Kaydet
|

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'dan kötü haber geldi. Fransız kulübü, Gürcü yıldızın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu duyurdu.

Barcelonalı Xavi Espart ile 59'uncu dakikasında girdiği mücadelede sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia, acı içinde yerde kaldı. Sağ ayağının üzerine basamayan oyuncu, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk etti.
Başlık ResmiBarcelonalı Xavi Espart ile 59'uncu dakikasında girdiği mücadelede sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia, acı içinde yerde kaldı. Sağ ayağının üzerine basamayan oyuncu, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk etti.

PSG'nin sakatlık açıklamasında, "Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek" ifadelerine yer verildi.

Khvicha Kvaratskhelia'nın güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiKhvicha Kvaratskhelia'nın güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

Bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağlayan kanat oyuncusunun, en az 6-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kvaratskhelia, 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak PSG-Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'da 19,5 milyon avroluk temizlik: 3 yıldıza erken veda
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.