PSG, 6 gollü maçta Barcelona'ya ilk yenilgisini tattırdı

Son şampiyon Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaştığı Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek Katalan devine bu sezon ilk yenilgisini yaşattı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Luis Enrique'nin teknik direktörlüğündeki Paris Saint Germain, Hansi Flick yönetimindeki yenilgisiz Barcelona'yı konuk etti.

PARİS'TE GOL YAĞMURU

Parc des Princes'ta oynanan maçta PSG, İspanyol devini 4-2'lik skorla mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 81. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Barça'nın golleri ise 55. dakikada Xavi Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

YAMAL'DAN DEVLER LİGİ'NDE 13. GOL

Bu sezon tüm kulvarlarda 10. golünü PSG ağlarına gönderen 19 yaşındaki Lamine Yamal, Devler Ligi'nde 13 gole ulaşarak 20 yaşına gelmeden en fazla gol atan oyuncu ünvanını Kylian Mbappe ile paylaştı.

PSG - Barcelona

BARCELONA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Paris deplasmanına tüm kulvarlarda 11'de 11 yaparak gelen Katalan devi, bu sezon ilk yenilgisini yaşadı. Bu skorla Devler Ligi'nde 3'te 3 yapan Paris Saint Germain, maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Hansi Flick'in ekibi ise 6 puanda kaldı.

LALIGA'DA EL CLASICO ZAMANI

Paris Sanit Germain, Fransa Ligue 1'in sekizinci haftasında Lyon'u konuk edecek. Barcelona ise LaLiga'nın 10. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid ile sahasında kozlarını paylaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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