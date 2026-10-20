Fenerbahçe'nin konuğu Slavia Prag

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor. 18 yıl sonra katıldığı Devler Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı lacivertliler, geçen hafta İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı. Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında turnuvada bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybederek henüz puanla tanışamadı. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Jindrich Trpisovsky'nin çalıştırdığı Slavia Prag'ı ağırlıyor. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başladı. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor.

İKİNCİ YARI OYNANIYOR

FENERBAHÇE 2-1 PRAG

Goller: 4' Oğuz Aydın, 11' Mason Greenwood, 15' Lukas Provod

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu: 1-0

11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-0

15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

KARTAL'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.

Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muric oldu.

Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

Fenerbahçe - Slavia Prag

GREENWOOD 10 NUMARADA

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi. Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe - Slavia Prag

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.

MAÇ ÖNCESİNDE TAKLİT ÜRÜN SATANLARA GEÇİT VERİLMEDİ

Emniyet güçleri, maç öncesinde stat çevresinde taklit ürün satıcılarına geçit vermedi. Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Avukatı Burak Bozaslan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin marka haklarını korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek için hukuki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arama, el koyma kararları ile taklit ürünlerin imha işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu taklit ürünlerle mücadele konusunda taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz. Fenerbahçe'ye ait marka, logo ve diğer ayırt edici işaretleri taşıyan ürünleri yalnızca kulübümüz tarafından yetkilendirilmiş satış kanallarından ve lisanslı ürünler arasından temin etmelerini rica ederiz."

Fenerbahçe - Slavia Prag

ÇEK TAKIMLARIYLA 17. KARŞILAŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, daha önce 16 resmi maçta karşılaştığı Çek takımlarına karşı 6 karşılaşmada galibiyete uzanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yedi müsabakadan ise rakipleri galip ayrıldı.

Çek rakipleriyle ilk maçına 1983-1984 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Bohemians Prag'a ilk maçta sahasında 1-0, ikinci maçta ise deplasmanda 4-0 yenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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