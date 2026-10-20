Fenerbahçe'de istifa sesleri: İsmail Kartal'a dev protesto
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında alınan şok beraberliğin ardından istifaya davet edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, protesto edildi.
Sarı lacivertli tribünler, Slavia Prag'ın 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, şok golün ardından "İsmail istifa" tezahüratları ile İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 90'da yıkıldı
KEREM'A PROTESTO ŞOKU
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag mücadelesinde oyundan alındığı esnada ıslıkla protesto edildi.
Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan milli oyuncu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken ikinci devrede ıslıklandı.
Karşılaşmanın 82. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakan Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli taraftarlarca ıslıklandı.