Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa cevabı: Galatasaray derbisini işaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Maça iyi başladıklarını ve 2-0'dan sonra Devler Ligi seviyesinde iyi bir mücadele sergilediklerini kaydeden Kartal, son anlarda gelen beraberliğin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Galatasaray derbisine ilişkin konuşan İsmail Kartal, bu maçın geride kaldığını ve ekibiyle derbiye hazırlanacaklarını belirtti. İstifa tezahüratlarına dair soruyu cevaplayan Kartal, "Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı var, kazanırız. Kazanırız, taraftarımızla barışırız." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ AMA BU FUTBOL"

Oyun olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak son dakikalarda gelen beraberliğin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Kartal, "Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim. Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz." şeklinde konuştu.

GALATASARAY DERBİSİ SÖZLERİ

Sarı kırmızılılarla oynayacakları derbiye ilişkin de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız." dedi.

"PRAG ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz daha üzgünüz. Burası Şampiyonlar Ligi, çok iyi bir takım, maç öncesi açıkladık. Buna rağmen ilk yarı goller ve çok net pozisyonlar var. Çok az pozisyon verdik ama 2-2 bitti. Bunu istemiyorduk. Taraftarları üzdüğümüz için çok üzgünüz." diye konuştu.

İsmail Kartal

AKE'NİN DURUMU HAKKINDA

Maçta sakatlanan Ake'nin durumu hakkında bilgi veren Kartal, "Nathen Ake'de çok ufak çekme oldu adelede... MR'ı çekilecek, bakalım yırtık var mı, yok mu... Sağlık ekibi açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

KEREM VE OĞUZ DEĞERLENDİRMESİ

Kerem Aktürkoğlu yerine Oğuz Aydın'ı oyundan çıkmasıyla ilgili soruyu cevaplayan deneyimli çalıştırıcı, "Kerem takım savunmasına Oğuz'dan çok daha fazla yardım etti. Yorgundu, istediklerimizi yapamadı ikinci yarı... Güzel gol attı, iyi oynadı. Kerem ise takım için mücadele etti ve iyi işler yaptı. Bunları bildiğimiz için Oğuz'u oyundan aldık ve Kerem'i oyunda tuttuk." şeklinde konuştu.

"KAZANIRIZ, TARAFTARIMIZLA BARIŞIRIZ"

İstifaya davet edilmesiyle ilgili konuşan Kartal, "İstifa tezahüratları... Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı var, kazanırız. Sonra tekrar maçlar var. Kazanırız, taraftarımızla barışırız. Bunlar olan şeyler." dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala