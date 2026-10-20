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Fenerbahçe'de Greenwood'dan şanssızlık vurgusu

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Fenerbahçe'de Greenwood'dan şanssızlık vurgusu
Başlık ResmiFenerbahçe'de Greenwood'dan şanssızlık vurgusu

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. İyi performans sergilediklerini söyleyen Greenwood, "Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Bence maçı kazanmak için yeterli performans sergiledik." dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında konuk ettiği Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Mason Greenwood, şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

"ÜZERİMİZDE ÇOK FAZLA KÖTÜ ŞANS VAR"

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Greenwood, "İyi oynadığımızı söyleyebilirim, golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Bugün maalesef yeterli olmadı. Dolayısıyla maçla alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum. Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Bence maçı kazanmak için yeterli performans sergiledik. Yapacak bir şey yok, önümüze bakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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"ÇOK FAZLA GERİ ÇEKİLDİĞİMİZE KATILMIYORUM"

İki takımın da temposunun düştüğünü aktaran Greenwood, şunları kaydetti:

"Oyunun temposu düştü ama iki takımın herhangi biri diğerine daha üstün değildi. Maçın eşit şekilde gittiğini söyleyebilirim. Bugün bizler açısından şanssız bir gündü ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben açıkçası sahada olmaktan keyif alıyorum. Hocamız nerede oynamamı istiyorsa ben orada oynarım. Çok fazla geri çekildiğimize katılmıyorum. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Herhangi bir takımın diğerinden üstün olduğunu düşünmüyorum. İstediğimiz şekilde maalesef olmadı son dakika bir gol yedik ama futbol böyle."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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