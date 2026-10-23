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İsmail Kartal'dan oyuncularına: "Başka çaremiz yok"

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İsmail Kartal'dan oyuncularına: "Başka çaremiz yok"
Başlık Resmiİsmail Kartal'dan oyuncularına: "Başka çaremiz yok"

F.Bahçe bozulan moralini derbiyle düzeltmek istiyor. Galatasaray deplasmanına topun ağzında çıkacak Kartal oyuncularından zafer istedi. Derbi performansına güvenen tecrübeli hoca rüzgârı lehine çevirmekte kararlı...

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Slavia beraberliğiyle F.Bahçe taraftarını karşısına alan İsmail Kartal, derbiden zaferler çıkarak gönülleri fethetmeyi hedefliyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Bir maçtan fazlası” vurgusu yapan Kartal, “G.Saray derbileri F.Bahçe camiası için bayramdır. Deplasmanda kazanmak bize 3 puandan çok daha fazlasını verecek. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için büyük bir fırsatımız var. Galibiyetten başka bir sonucu aklınızdan bile geçirmeyin” sözleriyle zafer istedi.

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Teknik direktörlük kariyeri boyunca G.Saray’a toplam 13 defa rakip olan İsmail Kartal, bu karşılaşmalardan 7’sini Fenerbahçe ile oynadı. Derbilerde sarı kırmızılılara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Kartal, sahadan biri hükmen olmak üzere iki defa mağlup ayrıldı. İsmail Hoca, deplasmanlardaki karşılaşmalarda bir galibiyet, bir yenilgi aldı. Kartal, Galatasaray’a karşı Konya, Rize, Ankaragücü ve Eskişehir ile de 6 defa oynarken, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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